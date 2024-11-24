Mustafa Gürsel: 'Bir puanla ayrıldık' - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Mustafa Gürsel: 'Bir puanla ayrıldık'

Mustafa Gürsel, Kocaelispor ile 2-2 berabere kaldıkları maç sonrası istikrarın önemine vurgu yaptı.

24.11.2024 23:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

- Mustafa Gürsel: "Galibiyet bizi sevindirirdi ama bir puanla ayrıldık"

KOCAELİ - Bandırmaspor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel, Kocaelispor maçının ardından yaptığı açıklamada, "Galibiyetle ayrılmak bizi sevindirirdi ama bir puanla ayrıldık. Önemli olan bu ligde istikrarlı olmak" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında Bandırmaspor, deplasmanda Kocaelispor ile 2-2 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Bandırmaspor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel, karşılaşmayı değerlendirdi. Geçen sezon Kocaelispor'da görev alan Mustafa Gürsel, Öğretmenler Günü'nü kutlayarak, "Mücadele gücü yüksel olacağı belliydi. Öyle de geçti. Kocaelispor'un seyirciyi arkasına alarak hızlı başlayacağını tahmin ediyorduk. Sonra oyunu dengeledik. Nomen'in sakatlanması oyun planımızı ve dengemizi bozdu. O arada 1-0 geriye düştük. Sonra yan toptan beraberliği bulduk. İkinci yarıda iyi pozisyonlar bulmaya başladık ve sonra öne geçtik. Çok iyi kontralar yakaladık ama istediğimiz gibi değerlendiremedik. Son bölümde Kocaelispor risk aldı, çift forvete döndü. 2-2 bitti. Futbolda bunlar oluyor. Son dakikalarda bazen biz de atıyoruz. Galibiyetle ayrılmak bizi sevindirirdi ama bir puanla ayrıldık. Önemli olan bu ligde istikrarlı olmak. Bu ciddiyetle devam edeceğiz. Bir maçla hiçbir şey bitmiyor. Önemli maçtan bir puanla dönüyoruz. Sonraki maçlara da aynı ciddiyetle hazırlanıp Bandırmaspor'u layık olduğu yere getirmek istiyoruz" diye konuştu.

"Sıralamaya değil maçlara odaklanıyoruz"

Basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Mustafa Gürsel, "Lig ve takımlar bu sene çok dengeli. Her maç aynı şekilde geçiyor. Sıralamaya pek bakmadan maçlara odaklanıyoruz. Oyun kalitesini ve mantalitesini geliştirmeye çalışıyoruz. Bazı bölgelerde eksik kalabiliyoruz, yine sakatlık oldu. Şu an çok puan farkı da yok. Puan istikrarını sürdürmemiz lazım. Arkadan bütün takımlar gelebiliyor. Onun için ciddi çalışmayı hiçbir zaman elden bırakmamak lazım. Coşkuyu ve oyun kalitesini en üst seviyeye çıkarmaya çalışıyoruz. Ligde büyük bütçeli takımlar var. Bizim bütçemiz de belli. Hedef orası burası değil. Hedefimiz sahada en iyisini yapmak. Yolun keyfini sürüyoruz. Yolun nereye götüreceğini henüz bilmiyoruz. Baştan büyük hedefler koymak harcanan limitlerle alakalı. Biz daha çok sahada yaptıklarımıza odaklanıyoruz. Takım ruhu oluşturmaya, futbol kültürü oluşturmaya bakıyoruz. Yol uzun. Tamamen işimize odaklanacağız. Hedef neresi olur bakacağız. Kocaelispor'a da başarılar diliyorum" diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: İHA

Mustafa Gürsel, Kocaeli, 3-sayfa, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Mustafa Gürsel: 'Bir puanla ayrıldık' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

22:37 Antalya Havalimanı’na iniş yapan yolcu uçağında yangın Antalya Havalimanı'na iniş yapan yolcu uçağında yangın
20:54 İstanbul’daki aile katliamında yeni detaylar Şahıs, kız kardeşi ve eşini de ağır yaralamış İstanbul'daki aile katliamında yeni detaylar! Şahıs, kız kardeşi ve eşini de ağır yaralamış
19:52 Fiyatları görünce cinnet geçiren adam, marketten sürüklenerek atıldı Fiyatları görünce cinnet geçiren adam, marketten sürüklenerek atıldı
19:14 İstanbul’da katliam: 4 kişiyi öldürüp intihar etti İstanbul'da katliam: 4 kişiyi öldürüp intihar etti
16:53 23 ilimizde eğitime kar engeli 23 ilimizde eğitime kar engeli
12:15 Zeydan Karalar, Anıtkabir’e giderken kar yağışı nedeniyle yolda kaldı Zeydan Karalar, Anıtkabir'e giderken kar yağışı nedeniyle yolda kaldı
12:02 Tunceli’ye kayyum atanan Tekbıyıkoğlu, X hesabındaki “Dersim“ ifadesini değiştirdi Tunceli'ye kayyum atanan Tekbıyıkoğlu, X hesabındaki "Dersim" ifadesini değiştirdi
11:26 Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, 15 günlük ara sonrası yarın yeniden toplanıyor Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, 15 günlük ara sonrası yarın yeniden toplanıyor
11:22 İstanbul’da camilerde vatandaşları soyan şüpheli suçüstü yakalandı İstanbul'da camilerde vatandaşları soyan şüpheli suçüstü yakalandı
10:53 Bedri Usta’nın kardeşinin rezidanstaki sır ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı Bedri Usta'nın kardeşinin rezidanstaki sır ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı
10:46 Konya’yı 4 ile bağlayan kara yollarında ulaşıma kar engeli Konya'yı 4 ile bağlayan kara yollarında ulaşıma kar engeli
10:28 Çin’in 9 milyar dolarlık gizli savaş gemisi ilk kez görüntülendi Çin'in 9 milyar dolarlık gizli savaş gemisi ilk kez görüntülendi
10:09 Kim Milyoner Olmak İster’de Oktay Kaynarca’yı şaşkına çeviren istek Kim Milyoner Olmak İster'de Oktay Kaynarca'yı şaşkına çeviren istek
09:53 Arnavutköy’de iki çocuk kuru sıkı tabancayla sokakta terör estirdi Arnavutköy'de iki çocuk kuru sıkı tabancayla sokakta terör estirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.11.2024 00:04:29. #1.11#
SON DAKİKA: Mustafa Gürsel: 'Bir puanla ayrıldık' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.