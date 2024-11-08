Mustafa Hacıkerimoğlu Trabzonspor Başkanlığına Aday Olmayacağını Açıkladı - Son Dakika
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Mustafa Hacıkerimoğlu Trabzonspor Başkanlığına Aday Olmayacağını Açıkladı

Trabzonspor'un yaklaşan Olağan Seçimli Genel Kurulu öncesinde adı geçen TFF eski yönetim kurulu üyesi Mustafa Hacıkerimoğlu, başkanlık adaylığı için tarafsız ve demokratik bir ortam çağrısında bulunarak aday olmadığını duyurdu. Hacıkerimoğlu, camiada demokrasi, kurumsallaşma ve şeffaflık ihtiyacını vurguladı.

08.11.2024 14:32
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Trabzonspor başkanlığı için adı geçen Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) eski yönetim kurulu üyesi Mustafa Hacıkerimoğlu, aday olmadığını açıkladı.

Trabzonspor'da yaklaşan Olağan Seçimli Genel Kurul öncesi aday olacağı gündeme gelen TFF eski yönetim kurulu üyesi Mustafa Hacıkerimoğlu, konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı. Hacıkerimoğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Ben anlayışı, biz olmaya engeldir; biz olmadan büyük kalamayız. İnsanın çok vahşileştiği bir zaman diliminin içerisindeyiz. Bir önceki paylaşımımda demokrasi, kurumsallaşma ve şeffaflık çağrısı yapmıştım. Bu çağrımın camiada azınlık diyebileceğim sayıda bir grup insanı rahatsız ettiğini çok üzülerek müşahede etmekteyim. Bu çağrıya karşı duruşu yalan, iftira ve kumpas gibi iddialarla cevaplandırmak, içinde bulunduğumuz zamanı çok iyi ifade etmektedir. Trabzonspor'a sadık ve tarafsız olması gereken bazı dernek, STK ve birkaç ilçe belediyemizin, ortada henüz ikinci bir aday yokken mevcut yönetime bağlılıklarını bildirmesi, benim çağrımın azınlığı nedenli rahatsız ettiğinin ifadesi olmuştur.

Çağrımda bilgi kirliliğine vurgu yapmıştım. 18 ay gibi kısa bir süre önce bir önceki başkan Ahmet Ağaoğlu, kongrede 2.8 milyar TL ile ibra olmuştur. Yakın zamanda gerek TV programında gerek divan kurulunda mevcut başkan, Trabzonspor'un bugünkü borcunun 3.9 milyar TL olduğunu ifade etmiştir. Yine başka bir ifadesinde Trabzonspor'un kasasına 245 milyon Euro (yani 9 milyar TL gibi) bir giriş olduğunu söylemiştir. Peki, bir taraftan Trabzonspor'un borcu 2.8 milyar TL'den 3.9 milyar TL'ye çıktığını söyleyen sayın başkan, kasaya giren 9 milyar TL'yi açıklamayıp kamuoyunda büyük bir finansal başarı algısı oluşturarak amacının burada kasaya giren 9 milyar TL'nin izahından muafiyet kazanmak mıdır?

Öncelikle kasaya giren bu paranın bir kısmının Trabzonspor'un paralı sermaye artırımı ile girdiğini ve bu karara itiraz etmeyen camianın borsadaki hissedarlarına, az olanın azdan, çok olanın çoktan kulübümüzün zor zamanında ceplerindeki parayı kulübümüze vererek kulübün bu kararına destek olup saygı gösterdikleri için kulüp yönetiminin hissedarlara bir teşekkür etmesini beklerdim. Ben onların her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum"

Bir önceki açıklamamda söylediğim gibi, önceliğim Trabzonspor başkanlığı değil, aday da değilim. Talebim aynıdır; demokrasi, kurumsallık, şeffaflık, birlik ve beraberlik çağrısıdır. Bu çağrımın şehirde verdiği rahatsızlıktan dolayı camianın her bir ferdinden ayrı ayrı özür diliyor, hepinize saygılar sunuyorum." - TRABZON

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Mustafa Hacıkerimoğlu Trabzonspor Başkanlığına Aday Olmayacağını Açıkladı - Son Dakika

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