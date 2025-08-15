Mustafa Hekimoğlu'nun Sakatlanması

Beşiktaş, forvet oyuncusu Mustafa Hekimoğlu'nun sol uyluk üst adalesinde kas tendon bileşkesini içeren gerilme ve kısmi yırtık tespit edildiğini açıkladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Futbol A takımımızın St. Patrick's ile oynadığı UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçının 67. dakikasında sol uyluk üst adalesinde ağrı hissettiği için oyuna devam edemeyen futbolcumuz Mustafa Erhan Hekimoğlu'nun Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan MR görüntülemesinde sol uyluk üst adalesinde (rectus femoris) kas tendon bileşkesini içeren gerilme ve kısmi yırtık tespit edilmiştir. Mustafa Erhan Hekimoğlu'nun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."

Mustafa Hekimoğlu, dün oynanan St. Patrick's karşılaşmasında 64. dakikada Tammy Abraham'ın yerine oyuna dahil olmuştu. Beşiktaşlı oyuncu, sakatlanarak 3 dakika sonra yerini Kartal Kayra Yılmaz'a bırakmıştı.