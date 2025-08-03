Mustafa Kemerli Hastaneye Kaldırıldı

Aydın amatör sporunun gelişmesinde büyük emekleri olan Aydın Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) kurucularından 80 yaşındaki Mustafa Kemerli, geçirdiği beyin kanaması sonrası hastaneye kaldırıldı. Aydın Devlet Hastanesi'nde tedavisi süren Kemerli'nin sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

ASKF eski yöneticilerinden Mahmut Yörük, Kemerli'yi tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti. Yörük, doğuştan engelli olan Kemerli'nin son dönemde sağlık sorunları nedeniyle evden çıkamadığını söyledi. Kemerli'nin Aydın'da amatör spora büyük katkılar sağladığını vurgulayan Mahmut Yörük, "Mustafa Kemerli, Aydın'da amatör sporun emekçilerindendir. 10 yıl boyunca ASKF Tertip Komitesi'nde ben, Kenan Duman ve Kemerli birlikte görev yaptık. ASKF binasının alınmasında da büyük emeği vardır. Ayrıca İncirliovaspor'da genel kaptanlık ve yöneticilik görevlerinde bulundu. Sağlığına kavuşması için dua ediyoruz" ifadelerini kullandı. Öte yandan, Aydın spor camiası ve tüm sevenleri Mustafa Kemerli'nin bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyor. - AYDIN