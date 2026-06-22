Mustafa Öyken, Şampiyonluk Hedefli Hazırlıkta - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Mustafa Öyken, Şampiyonluk Hedefli Hazırlıkta

Mustafa Öyken, Şampiyonluk Hedefli Hazırlıkta
22.06.2026 10:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisalı sporcu Mustafa Öyken, Balkan Şampiyonası için 14 kilo vererek şampiyonluk hedefliyor.

Manisalı vücut geliştirme sporcusu Mustafa Öyken, 27-30 Ağustos tarihlerinde İstanbul'da düzenlenecek IFBB Balkan Vücut Geliştirme ve Fitness Şampiyonası ile NPC Professional League Türkiye Pro yarışmaları öncesinde sıkı bir hazırlık sürecine girdi. 'Men's Physique' kategorisinde mücadele edecek olan Öyken, yaklaşık iki ayda 14 kilo vererek 78 kiloda sahneye çıkmayı hedeflediğini söyledi.

Spora 2017 yılında Dr. Emre Özdemir'in teşvikiyle başladığını belirten 34 yaşındaki Mustafa Öyken, profesyonel fitness kariyerine de 6 yıl önce adım attığını ifade etti. Son üç yıldır çeşitli organizasyonlarda yarıştığını dile getiren Öyken, bu yılki en büyük hedefinin şampiyonluk olduğunu söyledi.

Yarışmalarda ilk beş sıralamasının önem taşıdığını belirten Öyken, "Bu yıl ilk hedefim ilk üç arasına girmek. Ancak asıl hedefim şampiyonluk. Bunun için çok yoğun çalışıyorum." dedi.

Balkan Şampiyonası için geri sayım başladı

27-30 Ağustos 2026 tarihleri arasında İstanbul Yenikapı Fuar Alanı'nda düzenlenecek IFBB Balkan Vücut Geliştirme ve Fitness Şampiyonası ile NPC Professional League Türkiye Pro yarışmalarına hazırlandığını anlatan Öyken, "Katılacağım Men's Physique kategorisi fit görünümü ön plana çıkarıyor. Yarışmacılar deniz şortu giydiği için üst vücut, omuz, sırt ve karın kasları değerlendiriliyor. Daha önce Manisa, İzmir ve İstanbul'da birçok organizasyonda sahne aldım. Bu önemli şampiyonaya ise antrenörüm Murat Can Yanaröz ile hazırlanıyorum." diye konuştu.

Günde 10 saat çalışıyor, ardından 3 antrenman yapıyor

Şampiyonluk hedefi doğrultusunda disiplinli bir program uyguladığını belirten Öyken, gününün büyük bölümünün antrenmanla geçtiğini ifade ederek, "Sabah 05.45'te kalkıp 30 dakika kardiyo yapıyorum. Ardından fabrikada AR-GE bölümünde 10 saat çalışıyorum. İş çıkışında salona giderek 50'şer dakikalık üç antrenman gerçekleştiriyorum. Sonrasında yeniden 30 dakika kardiyo yapıyorum. Şu an 92 kiloyum ancak 27 Ağustos'ta 78 kiloda sahneye çıkacağım." ifadelerini kullandı.

Antrenörlük, modellik ve oyunculuğu birlikte yürütüyor

Elektronik mezunu olduğunu belirten Mustafa Öyken, profesyonel sporculuğun yanı sıra antrenörlük belgesi aldığını, ayrıca bakanlık onaylı modellik ve oyunculuk eğitimlerini de sürdürdüğünü söyledi.

Haftanın üç gününü Manisa'da, dört gününü ise İstanbul'da geçirdiğini ifade eden Öyken, "İstanbul'da set çalışmalarına katılıyor, aynı zamanda antrenmanlarıma devam ediyorum. Yoğun ama hedef odaklı bir yaşam sürüyorum." dedi.

Hayatını şekillendiren "Asla pes etme" ve "Bir şampiyon gibi yaşa" sözlerini ilke edindiğini belirten Mustafa Öyken, gelecekte ulusal ve uluslararası arenada daha büyük başarılara imza atmayı hedeflediğini sözlerine ekledi. - MANİSA

Kaynak: İHA

Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Mustafa Öyken, Şampiyonluk Hedefli Hazırlıkta - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
40 yıldır yaylada tek başına yaşıyor Geceleri ayı ve kurt nöbeti tutuyor 40 yıldır yaylada tek başına yaşıyor! Geceleri ayı ve kurt nöbeti tutuyor
En tehlikeli hayvanlar arasında Elazığ’da oklu kirpi görüntülendi En tehlikeli hayvanlar arasında! Elazığ'da oklu kirpi görüntülendi
Gençlerden Erdoğan’a Babalar Günü sürprizi Tablodaki not duygulandırdı Gençlerden Erdoğan'a Babalar Günü sürprizi! Tablodaki not duygulandırdı
Tartıştığı babasını tabancayla vurarak öldürdü Tartıştığı babasını tabancayla vurarak öldürdü
Adıyaman’da düğün konvoyunda kavga: Tekme ve yumruklar havada yçuştu Adıyaman'da düğün konvoyunda kavga: Tekme ve yumruklar havada yçuştu
Fatih Terim’den İbrahim Hacıosmanoğlu’na yanıt: Söylediklerimi tüm ulus doğru anlamış Fatih Terim'den İbrahim Hacıosmanoğlu’na yanıt: Söylediklerimi tüm ulus doğru anlamış
“Ceza yersin“ dediler saldırmayı tercih etti Faturası hayli ağır oldu "Ceza yersin" dediler saldırmayı tercih etti! Faturası hayli ağır oldu

10:25
Hafta sonu yapılan sınavda çekilen görüntüye tepki yağıyor
Hafta sonu yapılan sınavda çekilen görüntüye tepki yağıyor
10:19
Ve yılın bombası patlıyor Galatasaray milli yıldızla anlaşma sağladı
Ve yılın bombası patlıyor! Galatasaray milli yıldızla anlaşma sağladı
09:40
18 saat kapalı kapılar ardında görüştüler İlk karar Lübnan için çıktı
18 saat kapalı kapılar ardında görüştüler! İlk karar Lübnan için çıktı
09:35
Mardin’de yasa dışı bahis operasyonu: 49 kişi gözaltında
Mardin'de yasa dışı bahis operasyonu: 49 kişi gözaltında
08:32
Hacıosmanoğlu’ndan Montella kararı Taraftarlar adeta çileden çıktı
Hacıosmanoğlu'ndan Montella kararı! Taraftarlar adeta çileden çıktı
08:03
Karadeniz’de yük gemisine dron saldırısı Kurtarılan 9 mürettebat arasında Türkler de var
Karadeniz'de yük gemisine dron saldırısı! Kurtarılan 9 mürettebat arasında Türkler de var
07:24
Kulisler yangın yeri İşte Özgür Özel’in kuracağı yeni partinin adı
Kulisler yangın yeri! İşte Özgür Özel'in kuracağı yeni partinin adı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.06.2026 10:37:19. #7.12#
SON DAKİKA: Mustafa Öyken, Şampiyonluk Hedefli Hazırlıkta - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.