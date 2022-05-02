Mustafa Sacit Sümer, Küçükler A-B Erkekler kategorisinde Türkiye şampiyonu oldu - Son Dakika
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Mustafa Sacit Sümer, Küçükler A-B Erkekler kategorisinde Türkiye şampiyonu oldu

02.05.2022 16:15
Mustafa Sacit Sümer, Küçükler A-B Erkekler kategorisinde Türkiye şampiyonu oldu

Türkiye Dağcılık Federasyonu (TDF) tarafından Aydın'da düzenlenen Spor Tırmanış Hız Türkiye Şampiyonası'nda Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu Mustafa Sacit Sümer, Küçükler A-B Erkekler kategorisinde Türkiye Şampiyonu oldu.

Türkiye Dağcılık Federasyonu (TDF) tarafından Aydın'da düzenlenen Spor Tırmanış Hız Türkiye Şampiyonası'nda Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu Mustafa Sacit Sümer, Küçükler A-B Erkekler kategorisinde Türkiye Şampiyonu oldu.

Aydın Pınarbaşı mesire alanındaki Efeler Belediyesi Olimpik Tırmanma Duvarı'nda düzenlenen Spor Tırmanış Hız Türkiye Şampiyonası'na, 4 kategoride 37 sporcu katıldı. Şampiyonada Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü bünyesindeki Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu Mustafa Sacit Sümer, rakiplerini geride bırakarak Küçükler A-B Erkekler kategorisinde Türkiye Şampiyonu oldu.

Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, Gençlik ve Spor Kulübü'nün Spor Tırmanış Antrenörü İrem Selen Kafalı ve Türkiye Şampiyonu olan Mustafa Sacit Sümer'i tebrik etti. - NEVŞEHİR

Mustafa Sacit Sümer, Küçükler A-B Erkekler kategorisinde Türkiye şampiyonu oldu
Mustafa Sacit Sümer, Küçükler A-B Erkekler kategorisinde Türkiye şampiyonu oldu

YORUMLAR
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Nevşehir, gençlik, Türkiye, Aydın, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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