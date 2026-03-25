Mustafa Yılmaz Yıldırım Turnuvası'nda 3. Oldu

Büyükusta (GM) ünvanlı satranç oyuncusu Mustafa Yılmaz, Harpa Yıldırım Satranç Turnuvası'nda 3'üncülüğü elde etti.
Türkiye Satranç Federasyonunun açıklamasına göre Mustafa, İzlanda'nın başkentinin ev sahipliği yapacağı Reykjavik Açık Turnuvası öncesi düzenlenen organizasyonda hamle yaptı.
Mustafa, 153 oyuncunun katılımıyla yıldırım tempoda oynanan 11 turluk turnuvada 8,5 puanla 3'üncü oldu.
