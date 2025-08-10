Müthiş geri dönüş! Vanspor 2-0\'lık skordan geri dönerek kazandı

TFF 1. Lig'in ilk haftasında Boluspor ile Vanspor FK ile karşı karşıya geldi. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan maçı Vanspor FK, 2-0 geriye düşmesine rağmen 3-2 kazandı.
Vanspor FK'nın gollerini 41'inci dakikada Oulare (KK), 79'uncu dakikada Vlachomitros ile 90+1'inci dakikada Jefferson kaydetti. Boluspor'un iki golünü ise 6. dakikada Doğancan Davas ve 21. dakikada Rasheed havalandırdı.
Bu sonucun ardından Vanspor FK sezona 3 puanla başladı. Boluspor ise ilk haftayı puansız geçti.
