Müthiş geri dönüş! Vanspor 2-0\'lık skordan geri dönerek kazandı

TFF 1. Lig'in ilk haftasında Boluspor ile Vanspor FK ile karşı karşıya geldi. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan maçı Vanspor FK, 2-0 geriye düşmesine rağmen 3-2 kazandı.

2-0'DAN MÜTHİŞ GERİ DÖNÜŞ

Vanspor FK'nın gollerini 41'inci dakikada Oulare (KK), 79'uncu dakikada Vlachomitros ile 90+1'inci dakikada Jefferson kaydetti. Boluspor'un iki golünü ise 6. dakikada Doğancan Davas ve 21. dakikada Rasheed havalandırdı.

LİGE 3 PUANLA BAŞLADI

Bu sonucun ardından Vanspor FK sezona 3 puanla başladı. Boluspor ise ilk haftayı puansız geçti.