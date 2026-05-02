\'\'Mutluyuz\'\' diyen Talisca yeni hedeflerini ilan etti

Trendyol Süper Lig’in 32. haftasında Fenerbahçe'nin sahasında RAMS Başakşehir'i 3-1 mağlup ettiği maç sonrası Brezilyalı futbolcu Anderson Talisca, açıklamalarda bulundu.
Kazandıkları için mutlu olduklarını söyleyen Talisca, "Mutluyuz. Hedefimiz tekrar kazanmaya dönmekti. Şampiyonlar Ligi elemelerinde yer almak istiyorduk. Bugün kazandık ve mutluyuz." dedi.
Attığı üçüncü golü hakkında konuşan Brezilyalı yıldız, "Sonuncusunun en güzeli olduğunu düşünüyorum. İlginç bir goldü." ifadelerini kullandı.
