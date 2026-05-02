''Mutluyuz'' diyen Talisca yeni hedeflerini ilan etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

''Mutluyuz'' diyen Talisca yeni hedeflerini ilan etti

\'\'Mutluyuz\'\' diyen Talisca yeni hedeflerini ilan etti
02.05.2026 23:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçeli futbolcu Anderson Talisca, RAMS Başakşehir'i yendikleri maç sonrası konuşarak "Mutluyuz. Hedefimiz tekrar kazanmaya dönmekti. Şampiyonlar Ligi elemelerinde yer almak istiyorduk. Bugün kazandık ve mutluyuz." sözlerini sarf etti.

Trendyol Süper Lig’in 32. haftasında Fenerbahçe'nin sahasında RAMS Başakşehir'i 3-1 mağlup ettiği maç sonrası Brezilyalı futbolcu Anderson Talisca, açıklamalarda bulundu.

''ŞAMPİYONLAR LİGİ ELEMELERİNDE YER ALMAK İSTİYORDUK''

Kazandıkları için mutlu olduklarını söyleyen Talisca, "Mutluyuz. Hedefimiz tekrar kazanmaya dönmekti. Şampiyonlar Ligi elemelerinde yer almak istiyorduk. Bugün kazandık ve mutluyuz." dedi.

''SONUNCUSUNUN EN GÜZELİ OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM''

Attığı üçüncü golü hakkında konuşan Brezilyalı yıldız, "Sonuncusunun en güzeli olduğunu düşünüyorum. İlginç bir goldü." ifadelerini kullandı.

Anderson Talisca, Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor ''Mutluyuz'' diyen Talisca yeni hedeflerini ilan etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Almanya Trump’a rest: Ortaya çıkardığı enkaza baksın Almanya Trump'a rest: Ortaya çıkardığı enkaza baksın
Türk Büyükelçi Cezayir Cumhurbaşkanının köyünde ezan okudu Türk Büyükelçi Cezayir Cumhurbaşkanının köyünde ezan okudu
İki ilde mayıs ayında kar yağışı İki ilde mayıs ayında kar yağışı
İsrail’in alıkoyduğu aktivistler yaşadıklarını anlattı: Gemiyi hapishaneye çevirdiler İsrail’in alıkoyduğu aktivistler yaşadıklarını anlattı: Gemiyi hapishaneye çevirdiler
2026-2035 dönemi “Aile ve Nüfus On Yılı“ ilan edildi 2026-2035 dönemi "Aile ve Nüfus On Yılı" ilan edildi
Ateşkes sürerken ABD’den Orta Doğu’ya benzeri görülmemiş silah takviyesi Ateşkes sürerken ABD’den Orta Doğu’ya benzeri görülmemiş silah takviyesi

22:41
Tebrik ettikleri gönderiyi kaldırdılar Batman Petrolspor’dan Amedspor’a tepki
Tebrik ettikleri gönderiyi kaldırdılar! Batman Petrolspor'dan Amedspor'a tepki
22:30
Bariyerlere çarparak yanan otomobilin sürücüsü feci şekilde can verdi
Bariyerlere çarparak yanan otomobilin sürücüsü feci şekilde can verdi
21:58
Galatasaray’a Samsun’da soğuk duş Fenerbahçe ile puan farkı 4’e indi
Galatasaray'a Samsun'da soğuk duş! Fenerbahçe ile puan farkı 4'e indi
21:51
Öğrencisiyle ilişki kurmakla suçlanan öğretmen 30 yıl hapisle karşı karşıya
Öğrencisiyle ilişki kurmakla suçlanan öğretmen 30 yıl hapisle karşı karşıya
21:14
Nijerya’da festival dehşeti: Kadınları sokaklarda kovalayıp cinsel saldırıda bulundular
Nijerya’da festival dehşeti: Kadınları sokaklarda kovalayıp cinsel saldırıda bulundular
20:48
İran’dan Hürmüz Boğazı için 12 maddelik yönetim planı
İran’dan Hürmüz Boğazı için 12 maddelik yönetim planı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.05.2026 23:28:23. #.0.5#
SON DAKİKA: ''Mutluyuz'' diyen Talisca yeni hedeflerini ilan etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.