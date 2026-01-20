Samsunsporlu eski futbolcu Muzaffer Badalıoğlu, Zonguldak\'ta anıldı

Samsun spor kafilesini taşıyan otobüsün, 36 yıl önce kamyonla çarpışması sonucu hayatını kaybeden futbolculardan Muzaffer Badalıoğlu, memleketi Zonguldak'ta kabri başında anıldı.

Samsunspor kafilesini taşıyan otobüs, 20 Ocak 1989 günü Malatyaspor ile deplasmanda oynayacağı maç için Malatya'ya seyir halindeyken Havza ilçesinde kamyonla çarpıştı. Kazada futbolcular Muzaffer Badalıoğlu, Mete Adanır, Zoran Tomic'in yanı sıra teknik direktör Nuri Asan ile otobüs şoförü Asım Özkan hayatını kaybetti.

Badalıoğlu'nun ölümünün 37. yıldönümünde memleketi Zonguldak'ta anma töreni düzenlendi. Badalıoğlu'nun mezarı başına gelen ailesinin yanı sıra takım arkadaşları, Gençlik Spor İl Müdürü Halil Hacı, Zonguldak Belediye Başkanı Tahsin Erdem ve sevenleri, mezara karanfil bıraktı. Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından dualar edildi.

Badalıoğlu'nu rahmetle anan Erdem, "Rahmet diliyorum. Hiç kuşkusuz Zonguldak'ın en önemli spor insanlarından birisiydi. Örnekti. Hem ağabeydi. Milli takıma kadar yükselmiş ve bunu hak etmişti" diye konuştu.

Gençlik Spor İl Müdürü Halil Hacı da "Saygıyla anıyoruz. Gençleri, çalışkanlığıyla, disipliniyle örnek olmaya, camiamıza ışık tutmaya devam etmekte. Ruhu şad, mekanı cennet olsun" dedi. - ZONGULDAK