Muzaffer Bilazer: "Kritik periyotta 3 puan almak gerekiyordu ama alamadık" - Son Dakika
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Muzaffer Bilazer: "Kritik periyotta 3 puan almak gerekiyordu ama alamadık"

20.04.2022 19:07

- Muzaffer Bilazer: "Kritik periyotta 3 puan almak gerekiyordu ama alamadık" BB Erzurumspor Teknik Direktörü Muzaffer Bilazer, Tuzlaspor maçının ardından, "Kritik periyotta 3 puan almak gerekiyordu ama alamadık" dedi.

- Muzaffer Bilazer: "Kritik periyotta 3 puan almak gerekiyordu ama alamadık"

ERZURUM - BB Erzurumspor Teknik Direktörü Muzaffer Bilazer, Tuzlaspor maçının ardından, "Kritik periyotta 3 puan almak gerekiyordu ama alamadık" dedi.

Spor Toto 1. Lig'in 33. haftasında Tuzlaspor'la 1-1 berabere kalan BB Erzurumspor'da Teknik Direktör Muzaffer Bilazer maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Bilazer, "Tuzlaspor özelikle ön bölgede etkili transferler yaptı. Birebir iyi oynayan bir takımdı. Öyle bir başlangıç oldu ki bütün planlar bambaşka bir boyuta gitti. Belki hangi takıma karşı skor avantajı kaybetmek istemezsin diye sorulsa bu Tuzlaspor olurdu. Maçın başında skor avantajını kaybettik daha sonra oyunun kontrolü bizdeydi ama oyunun ritminin artırmamız gerekiyordu. İstediğimiz boşlukları bulamadık. Yan topların dışında ilk yarı çok fazla etkili olamadık. Duran toplardan skoru dengeleyebilseydik ikinci yarı bambaşka olabilirdi. İkinci yarı biraz daha önde bastık arka tarafta risk aldık. Daha sonra skoru dengeledik ondan sonraki periyotta da bir takım hamleler yaptık, bunlar da daha güçlü olmamız gerekirken tam tersi oldu. İstediğimiz verimi alamadık, bunun üzerine biraz düşünmemiz ve çalışmamız lazım. Kritik periyotta 3 puan almak gerekiyordu ama alamadık. Hatalarımızdan ders çıkarıp artık play-off olursa orada daha iyi hale gelmek içi çalışacağız" şeklinde konuştu.

Muzaffer Bilazer: Kritik periyotta 3 puan almak gerekiyordu ama alamadık
Muzaffer Bilazer: Kritik periyotta 3 puan almak gerekiyordu ama alamadık
Muzaffer Bilazer: Kritik periyotta 3 puan almak gerekiyordu ama alamadık
Muzaffer Bilazer: Kritik periyotta 3 puan almak gerekiyordu ama alamadık

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Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Muzaffer Bilazer: 'Kritik periyotta 3 puan almak gerekiyordu ama alamadık' - Son Dakika


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