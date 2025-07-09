MW Phokaia Uluslararası Yelken Şenliği 2025'te Geniş Katılımla Düzenlenecek - Son Dakika
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MW Phokaia Uluslararası Yelken Şenliği 2025'te Geniş Katılımla Düzenlenecek

MW Phokaia Uluslararası Yelken Şenliği 2025\'te Geniş Katılımla Düzenlenecek
09.07.2025 16:12  Güncelleme: 16:14
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İzmir'in Foça ilçesinde bu yıl Midilli Adası'ndan Yunan yelkencilerin de katılacağı MW Phokaia Uluslararası Yelken Şenliği, 27-28 Eylül 2025 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Etkinlik, iki etapta Foça ve Mitillini'de yapılacak ve bölgenin turizmine katkı sağlarken Türk-Yunan dostluğunu pekiştirecek.

İzmir'in Foça ilçesinde ilki geçen yıl düzenlenen MW Phokaia Uluslararası Yelken Şenliği, bu sene Midilli Adası'ndan Yunanlı yelkencilerin de katılımıyla ve geçen yıldan farklı olarak Midilli rotasının da eklenmesiyle 27-28 Eylül 2025 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

MW Phokaia Yelken Şenliği, geçtiğimiz yıl 45 yelkenli yat ve 300 yelkenci ile Ege sularında renkli görüntüler oluştururken, sahildeki etkinlikleriyle de 600'ün üzerinde katılımcıya unutulmaz anlar yaşattı. Bu yıl katılan tekne, sporcu sayısı ve izlenecek rotalarla Kuzey Ege'nin bugüne kadar yapılan en büyük yelken şenliği niteliğini kazanacak etkinlikler için çalışmalar son hızla sürdürülüyor.

Foça Kaymakamlığı, Foça Belediyesi, Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği (ETİK) ve Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED)'nun destekleri, Reha Midilli Phokaia Yelken Kulübü, Midilli Açık Deniz Yelken Kulübü işbirliği ve çeşitli firmaların sponsorluğuyla düzenlenecek şenlik, Foça ve Middilli olmak üzere iki yaka yelkencilerinin ortak bir organizasyonda buluşmalarını sağlayacak. Aynı zamanda, gelecekte yapılacak etkinlikler içinde temel oluşturacak.

İki etap halinde yapılacak şenlikte birinci etap Foça, ikinci etap Yunanistan'ın Midilli Adası'nın Mitillini kentinde tamamlanacak. 27 Eylül 2025 günü, Mitillini, Urla, Çeşme, Çandarlı, Yenifoça ve Foça Limanlarından çıkacak yelkenliler Karaburun'da buluşacak, buradan hareketle Foça rotasına hep birlikte yelken basacaklar. Akşam Foça'da demirleyecek teknelerdeki yelkenciler ve sahilden şenliğe katılanlar diğer etkinliklerin yanı sıra Ayhan Sicimoğlu ve Latin All Stars Orkestrasının vereceği konserde birlikte olacaklar. Yelkenli yatlar, 28 Eylül 2025 günü Orak Adası ve tarihi Beşkapılar Kalesi önlerinden kalkarak, Foça adaları, Büyükdeniz ve Küçükdeniz Liman içlerini de kapsayan ve sahilden rahatlıkla izlenebilecek bir gösteri seyri yapacaklar. Gösteri seyri sonrası bir bölüm yelkenli kendi limanlarına dönerken bir bölümü ise rotalarını Midilli Adasına çevirecek. Şenliğin ikinci etabı Mitillini varışıyla tamamlanacak.

Şenlik, bölgenin doğal güzellikleri ve turistik zenginliklerini ortaya koyarak turizme katkı sağlamanın yanı sıra, Kuzey Ege ve Foça parkurlarının deniz sporları için uygunluğunu da gözler önüne sermeyi ve gelecekte ulusal ve uluslararası etkinlik ve şampiyonalara ev sahipliği yapmanın altyapısını oluşturmayı hedefliyor. Türk-Yunan dostluğuna katkıya, Egenin iki yakasının ortak projelerde buluşmasına, kültürlerarası alışverişe ve barışa hizmet etmeyi amaçlıyor.

Organizasyon komitesi üyesi Bilge Durdu İşler, geçtiğimiz yıl edinilen tecrübe ve başarıyla bu yıl daha geniş katılımlı bir şenliğe imza atacaklarını söyledi. İşler, "Turizmciler olarak bölgemizin var olan ama yeterince keşfedilmemiş özelliklerini dünyaya duyurmaya çalışıyoruz. Bölgemiz su sporlarına, yelken ve yatçılığa son derece uygundur. Bu özellikleri tarihi, doğal güzellikleri, kültürü ve organizasyon yeteneklerimizle birleştirerek gözler önüne seriyoruz. Hem turizme, hem spora hem de uluslararası kardeşlik ve barışa katkı sunmaya çalışıyoruz. Geçtiğimiz yıl çok güzel bir şenlik icra ettik. Bu yıl daha çok katılımlı, daha değişik rotalar içeren ve etkinlik zenginliği olan daha güzel bir şenliğe imza atacağız. Tüm deniz ve yelken severleri 27-28 Eylül'de Foça'ya bekliyoruz" dedi. - İZMİR

Kaynak: İHA

Etkinlikler, Turizm, izmir, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor MW Phokaia Uluslararası Yelken Şenliği 2025'te Geniş Katılımla Düzenlenecek - Son Dakika

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