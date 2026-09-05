MXGP Akademi'de genç Türk motokrosçular uluslararası şampiyonalara hazırlanıyor - Son Dakika
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MXGP Akademi'de genç Türk motokrosçular uluslararası şampiyonalara hazırlanıyor

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Türkiye Motosiklet Federasyonu, MXGP Akademi'de genç sporcuları dünya şampiyonalarına hazırlamak için eğitim programları başlattı. 65cc ve 85cc kategorilerindeki sürücüler, sürüş becerilerini geliştirirken veliler de destek eğitimi aldı.

Dünya Motokros Şampiyonası kapsamında düzenlenen MXGP Akademi'de Türkiye'nin genç motokros sporcularının uluslararası arenaya hazırlanmasına yönelik eğitim programları hayata geçiriliyor.

Türkiye Motosiklet Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, dünya şampiyonalarına sporcu yetiştirmeyi hedefleyen MXGP Akademi'de şampiyona başlangıcında veli bilgilendirme toplantısı, MXGP Akademi Sürücü Eğitimi ve MX-A Sertifikasyonu, MXGP Akademi Veli Eğitimi, Bir MX Sürücüsüyle İletişim Atölyesi düzenlenirken, MXGP Akademi Motosiklet Eğitimi'nin birinci seansı da gerçekleştirildi.

MXGP Akademi'de Türkiye şampiyonalarında performans gösteren genç motokros sürücülerine profesyonel kariyer yolunda eğitim ve gelişim fırsatı sunuluyor.

Özellikle 65cc ve 85cc kategorilerinde yarışan genç sporcular, MXGP Akademi kapsamında sürüş becerilerini geliştirme, teknik yeteneklerini ilerletme ve uluslararası yarışlara hazırlanma imkanı buluyor.

Eğitimlerde genç sürücülere yalnızca motosiklet kullanma becerileri değil, aynı zamanda FIM Dünya Motokros Şampiyonası seviyesinde profesyonel bir sporcu olabilmek için ihtiyaç duyulan bilgi, disiplin ve çalışma prensipleri de aktarılıyor.

MXGP Akademi, genç sporcuların pist üzerindeki performanslarının yanı sıra fiziksel ve zihinsel gelişimlerine de katkı sağlayarak, Türkiye'den dünya motokros sahnesine yeni yıldızların kazandırılmasını amaçlıyor.

MXGP Akademi kapsamında gerçekleştirilen veli eğitimleriyle de genç sporcuların gelişim sürecinde ailelerin rolüne dikkat çekiliyor.

Bir MX Sürücüsüyle İletişim Atölyesi ile velilere, motokros sporunun gereklilikleri, genç sporcularla doğru iletişim kurulması ve yarışma sürecinde sporculara nasıl destek olunabileceği konusunda bilgi veriliyor.

Eğitim sonunda MXGP Akademi'ye katılan genç sporculara FIM yetkilileri tarafından sertifika verildi.

Kaynak: AA

Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor MXGP Akademi'de genç Türk motokrosçular uluslararası şampiyonalara hazırlanıyor - Son Dakika

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