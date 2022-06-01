SPOR MXGP'nin finali Afyonkarahisar'da - Son Dakika
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SPOR MXGP'nin finali Afyonkarahisar'da

01.06.2022 14:58

MXGP'nin finali Afyonkarahisar'daAli Fuat GÜÇLÜER / AFYONKARAHİSAR,(DHA)- Büyük Taarruz'un 100'üncü yılı anısına Afyonkarahisar'ın ev sahipliğinde 31 Ağustos- 4 Eylül tarihleri arasında yapılacak Dünya Motokros Şampiyonası'nın (MXGP) final yarışı için tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

MXGP'nin finali Afyonkarahisar'da

Ali Fuat GÜÇLÜER/ AFYONKARAHİSAR,(DHA)- Büyük Taarruz'un 100'üncü yılı anısına Afyonkarahisar'ın ev sahipliğinde 31 Ağustos- 4 Eylül tarihleri arasında yapılacak Dünya Motokros Şampiyonası'nın (MXGP) final yarışı için tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

Termal bir otelde yapılan toplantıya Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar ve Afyonkarahisar protokolü katıldı. Toplantıda önceki senelerde yapılan yarışların videosu ile bu yıl yapılacak şampiyonanın tanıtım filmi gösterildi. 2022 final yarışında mücadele edecek takım ve sporcu sayıları hakkında bilgiler verilirken, Afyonkarahisar'da düzenlenecek Türkiye Motofest'te yapılması planlanan etkinliklerin tanıtımı da yapıldı.

Final yarışında 28 takımda 130'dan fazla sporcu mücadele edecek. Geçen sezon ilk Türk kadın motokros yarışmacısı unvanını alan Irmak Yıldırım da pistte yer alacak. Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Uçar, internet motorlarında yapılan 'Afyonkarahisar' aramasında, yüzde 90 oranında 'MXGP Of Afyon', 'Motokros Of Afyon' bilgilerinin çıktığını ifade etti. Belediye Başkanı Mehmet Zeybek ise 2018 yılında ilki gerçekleştirilen Motokros Şampiyonası'nın bu yıl dördüncüsünü yapacaklarını söyledi.

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Türk kadınının bu sporda yarışmasının gururunu artırdığını dile getiren Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, "En İyi Motokros pisti ödüllü Afyon Motor Sporları Merkezi'nde Dünya Motokros Şampiyonası'nın Türkiye etabı ve Türkiye Motofest'i yapmanın heyecanını, gururunu yaşıyoruz. Afyonkarahisar, son dönemde spor yatırımlarıyla spor alanında adeta ayağa kalkmış durumda. Dünya Motokros Şampiyonası yarış ve festivali Türkiye'nin tanıtımına, ekonomisine katkı sunuyor. Motor sporları arasında en popüler etkinlik olan 'En İyi Altyapı', 'En İyi Padok' ve 'En İyi Pist' ödüllerine sahip Afyon Motor Sporları Merkezi'nde 4'üncü kez düzenleyeceğimiz ve en önemlisi de Büyük Taarruz'un 100. yılı anısına yapılacak Dünya Motokros Şampiyonası'nın şehrimize hayırlar getirmesini diliyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından toplantıya katılanlar, MXGP Of Afyon logosu ile fotoğraf çektirdi.

SPOR MXGP'nin finali Afyonkarahisar'da
SPOR MXGP'nin finali Afyonkarahisar'da
SPOR MXGP'nin finali Afyonkarahisar'da
SPOR MXGP'nin finali Afyonkarahisar'da
SPOR MXGP'nin finali Afyonkarahisar'da
SPOR MXGP'nin finali Afyonkarahisar'da
SPOR MXGP'nin finali Afyonkarahisar'da
SPOR MXGP'nin finali Afyonkarahisar'da

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Kaynak: DHA

Büyük Taarruz, Karahisar, Eylül, DHA, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor SPOR MXGP'nin finali Afyonkarahisar'da - Son Dakika


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