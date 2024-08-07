MXGP Türkiye 7 Eylül'de Afyonkarahisar'da Başlıyor - Son Dakika
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MXGP Türkiye 7 Eylül'de Afyonkarahisar'da Başlıyor

MXGP Türkiye 7 Eylül\'de Afyonkarahisar\'da Başlıyor

Afyonkarahisar'da düzenlenecek olan FİM Dünya Motokros Şampiyonası'nın MXGP Türkiye tanıtım toplantısında Vali Yiğitbaşı, organizasyonun Afyonkarahisar'ın dünyaya açılan bir penceresi olduğunu belirtti.

07.08.2024 18:47  Güncelleme: 18:51
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- "MXGP Türkiye" 7 Eylül'de Afyonkarahisar'da başlıyor

Vali Yiğitbaşı: "7-8 Eylül'de tüm dünyanın gözü yine Afyonkarahisar'da olacak"

AFYONKARAHİSAR - Afyon Motor Sporları Merkezi'nde 7-8 Eylül'de düzenlenecek olan FİM Dünya Motokros Şampiyonası'nın MXGP Türkiye tanıtım toplantısında konuşan Vali Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, "Bu organizasyon adeta Afyonkarahisar'ın dünyaya açılan bir penceresi konumunda. Medyada çok görünür bir şampiyona olduğundan 7-8 Eylül'de tüm dünyanın gözü yine Afyonkarahisar'da olacak" dedi.

FİM Dünya Motokros Şampiyonası'nın MXGP Türkiye tanıtım toplantısı Afyonkarahisar'da gerçekleştirildi. Toplantıya Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı'nın yanı sıra Afyonkarahisar Belediye Başkanı

Burcu Köksal, Türkiye Mosiklet Federasyonu Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke, milletvekilleri ve protokol üyeleri katıldı.

"7-8 Eylül'de tüm dünyanın gözü yine Afyonkarahisar'da olacak"

Bir otelde gerçekleştirilen toplantıda konuşan Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, etkinliğin sadece yurt genelinde değil aynı zamanda dünyada da önemli bir yere sahip olduğunu vurguladı. Vali Yiğitbaşı, "2023 yılında organizasyonu 400 bin kişinin yerinde izlediğini, aynı zamanda TÜRKSAT desteği ile dünya çapında yaklaşık 3.5 milyar potansiyel izleyiciye de ulaştığını ifade etmek istiyorum. Bunun aynı zamanda ilimiz ekonomisine olan katkısını da herkesin fark ettiğini düşünüyoruz. Bu organizasyon adeta Afyonkarahisar'ın dünyaya açılan bir penceresi konumunda. Medyada çok görünür bir şampiyona olduğundan 7-8 Eylül'de tüm dünyanın gözü yine Afyonkarahisar'da olacak" ifadelerini kullandı.

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal da bu tür organizasyonların kentin sporun merkezi olmasına büyük katkı sağladığını dile getirerek, "Şehrimizi spor ve kültüründe merkezi yapmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu organizasyon sadece spor ve eğlence etkinliği olmasının ötesinde kentimizin dünya çapında tanınmasına ve turizm potansiyelinin artmasına fayda sağlayacaktır" dedi.

Türkiye Mosiklet Federasyonu Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke ise 6 yıldır organizasyonun yapılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: İHA

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