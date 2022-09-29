N'Koudou'da gerilme ve ödem tespit edildi

Beşiktaş, Georges Kevin N'Koudou'nun sağ uyluk arka adalesinde gerilme ve ödem tespit edildiğini açıkladı.
Spor Toto Süper Lig'in 8'inci haftasında 2 Ekim Pazar günü Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Beşiktaş'a Kamerunlu hücum oyuncusu Georges Kevin N'Koudou'dan kötü haber geldi. Siyah-beyazlı ekip, sağ uyluk bölgesi arka adalesinde ağrı hisseden 27 yaşındaki oyuncunun MR görüntülenmesi sonucunda sağ uyluk arka adalesinde gerilme ve ödem saptandığını duyurdu.
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