Spor Toto Süper Lig'in 8'inci haftasında 2 Ekim Pazar günü Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Beşiktaş'a Kamerunlu hücum oyuncusu Georges Kevin N'Koudou'dan kötü haber geldi. Siyah-beyazlı ekip, sağ uyluk bölgesi arka adalesinde ağrı hisseden 27 yaşındaki oyuncunun MR görüntülenmesi sonucunda sağ uyluk arka adalesinde gerilme ve ödem saptandığını duyurdu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Spor › N'Koudou'da gerilme ve ödem tespit edildi - Son Dakika

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