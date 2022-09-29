N'Koudou'da gerilme ve ödem tespit edildi - Son Dakika
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N'Koudou'da gerilme ve ödem tespit edildi

29.09.2022 18:52
N'Koudou'da gerilme ve ödem tespit edildi

Beşiktaş, Georges Kevin N'Koudou'nun sağ uyluk arka adalesinde gerilme ve ödem tespit edildiğini açıkladı.

Beşiktaş, Georges Kevin N'Koudou'nun sağ uyluk arka adalesinde gerilme ve ödem tespit edildiğini açıkladı.

Spor Toto Süper Lig'in 8'inci haftasında 2 Ekim Pazar günü Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Beşiktaş'a Kamerunlu hücum oyuncusu Georges Kevin N'Koudou'dan kötü haber geldi. Siyah-beyazlı ekip, sağ uyluk bölgesi arka adalesinde ağrı hisseden 27 yaşındaki oyuncunun MR görüntülenmesi sonucunda sağ uyluk arka adalesinde gerilme ve ödem saptandığını duyurdu.


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Kaynak: DHA

Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor N'Koudou'da gerilme ve ödem tespit edildi - Son Dakika

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