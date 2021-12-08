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N'Sakala, tepkiler sonrası paylaşımını hemen sildi - Son Dakika

N'Sakala, tepkiler sonrası paylaşımını hemen sildi

08.12.2021 20:23

Beşiktaş'ta kadro dışı kalan N'Sakala siyah-beyazlı taraftarları yaptığı paylaşımlarla kızdırdı. Kongolu futbolcu, Borussia Dortmund yenilgisinin ardından Erling Haaland'ın olduğu bir videoyu yayınlayarak alkış emojisiyle birlikte "Rakibine saygı duymalısın" sözlerine yer verdi. Taraftarların büyük tepkisini çeken deneyimli sol bek paylaşımını apar topar sildi.

Beşiktaş'ta daha önce kadro dışı kalan futbolcular Lens ve Adem Ljajic'le çektiği videoyu paylaşarak tepki çeken N'Sakala, yine siyah-beyazlı taraftarları çıldırttı.

"RAKİBİNE SAYGI DUYMALISIN"

N'Sakala, Beşiktaş'ın Borussia Dortmund'a 5-0 yenildiği maçın ardından yaptığı paylaşımda Erling Haaland'ın olduğu bir videoyu alkış emojisiyle birlikte yayınlayarak, "Rakibine saygı duymalısın" ifadelerini kullandı. Bu hareketi büyük tepki çeken Kongolu sol bek kısa süre içinde paylaşımını sildi.

N'Sakala, Beşiktaş taraftarını yine çileden çıkardı! Tepkiler sonrası paylaşımını hemen sildi
N'Sakala, tepkiler sonrası paylaşımını hemen sildi

Borussia Dortmund, Adem Ljajic, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor N'Sakala, tepkiler sonrası paylaşımını hemen sildi - Son Dakika Spor


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