Nadal, Indian Wells Masters'ta finale çıktı - Son Dakika
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Nadal, Indian Wells Masters'ta finale çıktı

20.03.2022 10:53
Nadal, Indian Wells Masters'ta finale çıktı

Kariyerinin en iyi sezon başlangıcını yapan İspanyol tenisçi Rafael Nadal, Indian Wells Masters'ta da finale çıktı.

Kariyerinin en iyi sezon başlangıcını yapan İspanyol tenisçi Rafael Nadal, Indian Wells Masters'ta da finale çıktı.

Bu sezon çıktığı maçlarda yenilgi yüzü görmeyen 35 yaşındaki Nadal, ABD'nin Indian Wells kentinde devam eden sert kort turnuvasında 3 saat 12 dakika süren karşılaşmada 18 yaşındaki İspanyol Carlos Alcaraz'ı 6-4, 4-6, 6-3 yenerek final bileti aldı.

Nadal, kariyerinin en iyi sezon başlangıcını yaptığı bu sezon 20 maç sonunda henüz yenilgi yüzü görmedi.

İspanyol tenisçi, Indian Wells Masters finalinde dünya 20 numarası 24 yaşındaki ABD'li Taylor Fritz ile karşılaşacak.

Geçen yıl yaşadığı sakatlık yüzünden kortlardan 6 ay uzak kalan Nadal, bu yıl sezonun ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık'ın yanı sıra Melbourne Summer Set ve Meksika Açık'ta kupaya uzanmıştı.

Avustralya Açık şampiyonluğuyla kariyerindeki 21. grand slam zaferini elde eden Nadal, Novak Djokovic ve Roger Federer'i geride bırakarak rekor kırmıştı.

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Kaynak: AA

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