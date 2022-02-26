Nadal, Medvedev'i yenerek Meksika Açık'ta finale çıktı - Son Dakika
Üye Girişi

Nadal, Medvedev'i yenerek Meksika Açık'ta finale çıktı

26.02.2022 11:25
Nadal, Medvedev'i yenerek Meksika Açık'ta finale çıktı

Erkekler dünya sıralamasının 5 numarası Rafael Nadal, klasmanın 2. basamağındaki Daniil Medvedev'i 2-0 yenerek Meksika Açık Tenis Turnuvası'nda finale yükseldi.

Erkekler dünya sıralamasının 5 numarası Rafael Nadal, klasmanın 2. basamağındaki Daniil Medvedev'i 2-0 yenerek Meksika Açık Tenis Turnuvası'nda finale yükseldi.

Acapulco kentinde düzenlenen sert kort turnuvasının yarı finalinde, 3 şampiyonluğu bulunan İspanyol Nadal ile Rus Medvedev karşılaştı.

Nadal, sezonun ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık'ın finalinde 2-0 geriden gelip mağlup ettiği rakibini 6-3'lük setlerle geçti.

Kariyerinde 90 tekler şampiyonluğu bulunan Nadal'ın finaldeki rakibi, Stefanos Tsitsipas'ı 2-0'lık (6-4, 6-4) skorla eleyen Cameron Norrie olacak.

YORUMLAR
500
Kiev'de sivillerin yaşadığı apartman bombaların hedefi oldu! İşte o anın görüntüleri Kiev'de sivillerin yaşadığı apartman bombaların hedefi oldu! İşte o anın görüntüleri Rusya'nın Ukrayna operasyonu 3. gününde Rusya'nın Ukrayna operasyonu 3. gününde

Rafael Nadal, Sonora, Tenis, Rus, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Nadal, Medvedev'i yenerek Meksika Açık'ta finale çıktı - Son Dakika


Son Dakika
11:03 Artvinli iki kardeş hurdadan araba yaptı! Adını da Lazda koydu! 80 kilometrede 3 litre yakıyor
10:58 Akaryakıt zammı İETT'yi vurunca, genel müdür "SOS" diyerek paylaştı: Bilet fiyatları akaryakıt maliyetini bile karşılamıyor!
10:48 15 Temmuz sonrası kayyım atanan Royal Halı'nın Urla'daki taşınmazları satılıyor
10:46 Kiev'de sivillerin yaşadığı apartman bombaların hedefi oldu! İşte o anın görüntüleri
10:44 Azeri spiker Fenerbahçe maçını Tarkan'ın şarkısıyla sundu: Geççek!
10:43 İşte Rusya'nın bahsettiği Neonazi gruplarından biri! Azov Taburu sahada! Amaçları beyaz ırkın üstünlüğü!
10:29 Gökçe Bahadır gelinliğinin üstüne siyah bant taktı! Sosyal medya "neden siyah" tartışmasına girdi
10:28 Lüks araba saniyeler içerisinde pert oldu, gencin yaptığı son hareket dikkat çekti
10:13 Çeçenler ikiye bölündü: Kadirov Rusya'nın yanında, muhalifleri Ukrayna saflarında!
10:08 Selahattin Demirtaş: HDP'yi kapatmak isteyenler bunun siyasi sonuçlarını düşünsün, HDP seçmeni boykot yapmaz!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2022 11:31:51. #1.12#
SON DAKİKA: Nadal, Medvedev'i yenerek Meksika Açık'ta finale çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement