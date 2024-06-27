Naif yapısıyla bilinen Arda Güler'i hiç böyle görmediniz! Küfürleri peş peşe sıraladı - Son Dakika
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Naif yapısıyla bilinen Arda Güler'i hiç böyle görmediniz! Küfürleri peş peşe sıraladı

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A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 F Grubu'nun 3'üncü maçında Çekya'yı 2-1 mağlup etti. Maçın son düdüğü sonrası saha içerisinde büyük bir gerilim yaşandı. Kartların havada uçuştuğu olaylar sırasında sakin kişiliğiyle bilinen genç yıldızımız Arda Güler de sinirlerine hakim olamadı.

27.06.2024 10:04  Güncelleme: 10:10
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A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası F Grubu'ndaki üçüncü maçında Çekya'yı 2-1 mağlup ederek gruptan çıkmayı başardı ve adını son 16 turuna yazdırdı. Volkspark Stadı'nda oynanan maçta Türkiye'nin gollerini 51. dakikada Hakan Çalhanoğlu ve 90+4. dakikada Cenk Tosun attı. Maçın ardından sahada büyük bir gerilim yaşandı.

ARDA GÜLER'İ ÇILDIRTTILAR

Olaylar esnasında Milli Takımımızın yıldızı Arda Güler'in de sinirlerine hakim olamadığı görüldü. Soucek ile bir tartışma yaşayan genç yıldız, o esnada sinirlerine hakim olamadı ve küfürleri peş peşe sıraladı. Maç sonu kaydedilen bir görüntüde dudak hareketlerinden Arda'nın küfür ettiği anlar saniye saniye kaydedildi.

KÜSTAH SÖZLER: ONLARI ZEHİRLEMEK İSTEDİM

Çekya-Türkiye karşılaşmasının sona ermesiyle birlikte olayların fitilini ateşleyen isim Chory, Çekya basınına olay açıklamalarda bulundu. Ferdi Kadıoğlu ve Orkun Kökçü ile gerilim yaşayan ve kırmızı kart gören 29 yaşındaki futbolcu, sahaya girmesinin nedenini "Sahaya biraz agresiflik katmak, onları zehirlemek istedim. Bundan hoşlanmayacaklarını biliyordum" sözleriyle açıkladı.

TARİHE GEÇEN KART SAYISI 18 SARI VE 2 KIRMIZI

Çekya - Türkiye maçının Rumen hakemi Kovacs, karşılaşma boyunca toplam 18 sarı kart ve 2 kırmızı kart çıkardı. A Milli Takımımızın 2-1'lik galibiyetiyle sona eren maç, Avrupa Şampiyonası tarihinin en çok kart çıkan maçı olarak tarihe geçti. Önceki rekor, toplam 10'ar kartla EURO 1996 (2 maç: Çekya - İspanya ve Çekya - Portekiz), EURO 2000 (İtalya - Hollanda) ve EURO 2016'ya (Portekiz - Fransa) aitti.

Naif yapısıyla bilinen Arda Güler\'i hiç böyle görmediniz! Küfürleri peş peşe sıraladı

A Milli Futbol Takımı, Arda Güler, Hakim, Futbol, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Naif yapısıyla bilinen Arda Güler'i hiç böyle görmediniz! Küfürleri peş peşe sıraladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (19)

  • ferhat eser: bunun balonu çabuk patlar bu ahlakla bencillikle 2 lig yolunu tutar türkiyede 31 101 Yanıtla
    Ali Arslan: İyi yapmış,baksana çek yalıya bilerek yaptim diyor,onları kiskirtip zehirlemek istedim diyor umarım UEFA gerekli yaptirini uygular 25 3 Serkan Alkan null: çorumspora gelsin ?????? 7 14 Sivet Ok: "Chory, Çekya basınına olay açıklamalarda bulundu. Sahaya girmesinin nedenini "Sahaya biraz agresiflik katmak, onları zehirlemek istedim. Bundan hoşlanmayacaklarını biliyordum" sözleriyle açıkladı." Bu açıklamayı yapıp canlı yayında ortalığı karıştırıp düzeni bozan kişiye UEFA ağır ceza vermelidir. Bence bu konunun üzerine gidilmelidir. Federasyon ve bakanlığımız ilgili yerlere suç duyurusunda bulunmalıdır. 16 2 Ercan Karatas: Ferhat dertmi oldu sana bu çocuk sen kendine baksana ya 10 1
  • Uğur Demir: Kendi evladimizin haberi böyle mi olur ... Koruyacağımiza onları neler yapıyoruz... Arda Turana da yapılanları mi yapacak bu medya... 39 12 Yanıtla
    Musab Özkan: Bizim medyamız böyle. Messi’nin maçta ettiği küfürler hakaretlerden komple sinema filmi yaparsın ama ne ispanyol nede arjantin medyası bunun haberini yapmaz. 28 4 Sivet Ok: Bu haberi kesinlikle tasvip etmiyorum. Neden derseniz tahrik var ve bunlar stres ve heyecan altındalar tepki göstermeleri kaçınılmaz. Ancak kişi sinir anında bile olsa edep dışı kelamlar sarf etmemeye özen göstermelidir. Sonuçta kalpte ne varsa dil onu söyler. Küp içerisinde ne varsa dışarıya onu sızdırır misali. Bizim Arda parlak yüzüyle sempatik tavırlarıyla 7'den 70'e milletin sevgisini kazanmışken örnek olması gerekir edep dışı kelimeler sarf etmesi kabul edilemez YAKIŞMADI. 6 4 Sivet Ok: Medya kuruluşları bu haber de küfür kısmını biran evvel silmeli TASHİH yapmalıdır. Habercilikte ifşa değil etik ön planda olmalıdır. Hiç değilse kafirlere karşı kendi çocuğumuzun ayıplarını gizleyelim. Onları terbiye edelim burada suç arda ve diğer sporcuların değil aileler ve yetkililer SUÇLU Ne ekmişsek onu biçtik vesselam. Ayrıca spor camiasında etika, estetike ve ahlak bilgisi dersleri verilmeli. Spor camiası ahlaklı ve örnek olmaya mecburdur ki sevilsin desteklensin. 5 4
  • Mert Ceyhan: Bu stres bu baskı altında 85.000.000 insani sevindirdiler.Bu ülkenin vatandaşlarının buna ihtiyacı vardı.Eleştirme hakkınız yok.Arda ya gelince kıymeti bilinmeli 7 2 Yanıtla
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SON DAKİKA: Naif yapısıyla bilinen Arda Güler'i hiç böyle görmediniz! Küfürleri peş peşe sıraladı - Son Dakika
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