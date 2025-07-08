Naim Saruhan Dönmez KCT 1461 Trabzon FK'ya Transfer Oldu - Son Dakika
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Naim Saruhan Dönmez KCT 1461 Trabzon FK'ya Transfer Oldu

Naim Saruhan Dönmez KCT 1461 Trabzon FK\'ya Transfer Oldu
08.07.2025 13:43
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Genç yetenek Naim Saruhan Dönmez, Kastamonuspor'dan KCT 1461 Trabzon FK'ya transfer edildi.

GENÇ yetenek Naim Saruhan Dönmez, KCT 1461 Trabzon FK takımına transfer oldu. Futbolcunun KCT 1461 Trabzon FK'daki performansının Trabzonspor'a geçiş sürecini belirleyeceği aktarıldı.

SEG Football'un Türkiye temsilcisi Mehmet Berk Yüzüak'ın yürüttüğü transfer süreciyle Naim Saruhan Dönmez, 2025 yaz transfer döneminde GMG Kastamonuspor'dan KCT 1461 Trabzon FK'ya transfer oldu.

Türkiye U19 Milli Takım'ında da forma giyen Naim Saruhan Dönmez, futbol kariyerine altyapı seviyesinde Beşiktaş'ta başladı ve sonrasında Konyaspor u19 takımına transfer oldu. Ardından Kastamonuspor'da profesyonel seviyeye adım atan futbolcunun genç yaşına rağmen yüksek sayıda maç tecrübesi bulunuyor. Milli takımlar dahil toplamda 2024–2025 sezonunda 31 resmi maçta forma giydiği bildirildi. 2025 yazında KCT 1461 Trabzon FK'ya transfer olan Dönmez'in sözleşmesi 30 Haziran 2029 tarihine kadar devam edecek.

Hollanda merkezli menajerlik şirketlerinden SEG Football Türkiye temsilcisi Mehmet Berk Yüzüak, süreci şöyle değerlendirdi:

"Naim Saruhan Dönmez, hem saha içi hem de saha dışı potansiyeliyle ülke futbolu adına önemli bir kazanç. Çok genç olmasına rağmen fiziksel ve zihinsel olarak olgun bir futbolcu profili çiziyor. Onun mücadelesi ve yeteneği ile bizim saha dışındaki planlama gücümüz birleştiğinde ortaya çıkan tablonun, Türk futbolu adına umut verici olduğunu düşünüyorum. Naim'in kararlılığıyla bizim vizyonumuz birleşti, ortaya örnek bir başarı hikayesi çıktı. Kastamonuspor'dan yapılan bu transfer hem kulüpler hem de futbol kamuoyu açısından güçlü bir mesaj taşıyor: Doğru yönlendirme, güven ve istikrarla genç yeteneklerimiz dünya sahnesine taşınabilir. Genç yetenek Naim Saruhan Dönmez'in Trabzon futbol camiasına kazandırılmasından büyük memnuniyet duyuyoruz. 18 yaşında olmasına rağmen olgunluğu, Milli Takım ve Kastamonuspor'daki performansıyla bu transferi fazlasıyla hak etti. SEG Football Türkiye olarak sadece sportif gelişimi değil, kariyer planlamasını da önemsiyoruz. Bu süreçte oyuncunun ve kulübün uzun vadeli hedeflerini gözeterek, güven ve şeffaflıkla ilerledik. Naim'in bize olan güveni ve bizim profesyonel yaklaşımımız, Türk futbolu adına umut verici bir iş birliğine dönüştü."

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Naim Saruhan Dönmez KCT 1461 Trabzon FK'ya Transfer Oldu - Son Dakika

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