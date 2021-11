Dünya ve Türk halter tarihinin unutulmaz isimleri arasında yer alan olimpiyat, dünya ve avrupa şampiyonu Naim Süleymanoğlu, vefatının 4'üncü yılında kabri başında anıldı.

Edirnekapı Mezarlığı'ndaki kabri başında yapılan törene, Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü, Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli ve eski milli halterci Halil Mutlu ile sevenleri katıldı. Okunan Kuran-ı Kerim'in ardından İstiklal Marşı ile devam eden törende Naim Süleymanoğlu için sevgi dolu mesajlar paylaşıldı.Dünya ve olimpiyat şampiyonu halterci Halil Mutlu, Naim Süleymanoğlu'nun anma töreninde Demirören Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, "Uzun yıllar beraber Türk sporuna hizmet ettik. Bizler için büyük bir kayıptı. Her geçen gün daha çok eksikliğini hissedip daha çok arıyoruz. Mekanı cennet olsun. İnşallah yattığı yerde huzurludur. Özlüyoruz, her zaman da özleyeceğiz. Biz sağken de kıymetini biliyorduk. Bizim için idoldü, iyi bir ağabeydi, iyi bir arkadaştı. Keşke bu şekilde aramızdan ayrılmasaydı" ifadelerine yer verdi.