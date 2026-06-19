Nando de Colo: Fenerbahçe'deki Şampiyonluk Mutluluğu - Son Dakika
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Nando de Colo: Fenerbahçe'deki Şampiyonluk Mutluluğu

19.06.2026 23:44
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Nando de Colo, Fenerbahçe'den ayrıldığında geri döneceğini düşünmediğini ve şampiyonluğu kutladı.

Fenerbahçeli basketbolcu Nando de Colo, sarı-lacivertli kulüpten ilk ayrıldığında yeniden Fenerbahçe forması giyeceğini hiç düşünmediğini belirterek, şampiyonluk için büyük mutluluk yaşadığını söyledi.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi final serisi 4. maçında Fenerbahçe Beko, deplasmanda karşılaştığı Beşiktaş'ı 77-75'lik skorla mağlup ederek seride durumu 3-1 yaptı ve şampiyonluğunu ilan etti. Maçın ardından Fenerbahçeli basketbolcu Nando de Colo, açıklamalarda bulundu. Kendisi için harika bir an olduğunu dile getiren de Colo, "Şampiyonluğu kazandığımız için çok mutluyum. Kariyerimi böyle bitirdiğim için mutluyum. Harika hissediyorum. Şimdi gelecekten keyif almaya bakmalıyız. Geleceğe bakmalıyız. Şu an gelecek için planım yok. Biraz dinleneceğim. Hayatın tadını çıkaracağım. Basketbolu çok seviyorum. Basketbolun içinde kalmak istiyorum. Koç olmak isterim. Gelecekte ne olacağını göreceğiz. Şimdi ise biraz dinlenmek istiyorum" diye konuştu.

"Fenerbahçe'den ilk ayrıldığım zaman, geri döneceğimi düşünmemiştim"

Basketbolun harika hikayelerle dolu olduğunu aktaran Nando de Colo, "Fenerbahçe'den ilk ayrıldığım zaman, geri döneceğimi düşünmemiştim. İşte buraya geldim. Çok mutluyum. Fenerbahçe, harika bir kulüp. Harika taraftarlara sahipler. Onlara çok saygı duyuyorum. Ailem de İstanbul'da olmayı seviyor. Hayatta her şeyin bir zamanı vardır. Emeklilik için doğru bir zaman. Durmam lazım ve gelecekte ne olacağını beklemem lazım. Şu anda çok mutluyum" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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