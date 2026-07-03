Napoli'de Allegri Dönemi Başladı

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Napoli'de teknik direktörlük görevine Massimiliano Allegri'nin getirildiği duyuruldu.

Napoli Kulübünden yapılan açıklamada, 58 yaşındaki İtalyan çalıştırıcıyla 30 Haziran 2029'a kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.

Kariyerinde Sassuolo, Cagliari, Milan ve Juventus'u çalıştıran Allegri, Milan ile bir, Juventus ile de beş kez Serie A şampiyonluğu yaşadı.