Galatasaray'ın yıldızı Mertens'ten Napoli sözleri: Geri döneceğimiz kesin - Son Dakika
Üye Girişi

Galatasaray'ın yıldızı Mertens'ten Napoli sözleri: Geri döneceğimiz kesin

28.09.2022 19:30

Kariyerine ve geleceğine ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulunan Galatasarlı Dries Mertens, Napoli şehrinde yeniden yaşamak istediğini belirterek, "Eşim 'evet' derse, o zaman benim için geri döneceğimiz kesin. Napoli'nin yıldan yıla geliştiğini görüyorum, dünyanın en güzel şehri" şeklinde konuştu. Napoli'den ayrıldıktan sonra serbest statüde bulunan Mertens, sarı-kırmızılılarla 1+1 yıllık sözleşme imzalamıştı.

Dünyaca ünlü yıldızları renklerine bağlayarak transfer dönemine damga vuran Galatasaray'ın kadrosuna kattığı en dikkat çeken futbolcularda olan Dries Mertens, İtalya basınına çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"NAPOLİ'Yİ ÖZLÜYORUM"

Fanatik'in İtalya basınından aktardığı habere göre, Mertens yaptığı açıklamada, " Napoli'yi özlüyorum. Palazzo Don'Anna'ya aşık olduk. Bugün hala bizim evimiz. Onu ilk gördüğümüzde bir arkadaşım Napoli'nin en güzel evi olduğunu söyleyerek beni oraya götürmüştü ama yine de evimizin restore edilmesi gerekiyordu. Evden içeri girer girmez denizi gördüm ve aşık oldum. Tek sorun evin tadilatıydı. Arkadaşım bana bir ay daha bekleyeceğini söyledi. Ona güvendik ve işler iyi gitti." dedi.

"DÜNYANIN EN GÜZEL ŞEHRİ"

Belçikalı yıldız futbolcu, Napoli'de tekrar yaşaması konusunda ise, "Cevabımı zaten biliyorsun. Kat (eşi) evet derse, o zaman benim için geri döneceğimiz kesin. Napoli'nin yıldan yıla geliştiğini görüyorum, dünyanın en güzel şehri. Bella Mbriana'nın ne anlama geldiğini biliyorsam? Pino Daniele'nin de tüm şarkılarını biliyorum, yani cevap evet." ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
500
Galatasaray yeni formalarını taraftarın beğenisine sundu! Tasarımı beğenen sarı-kırmızılılar fiyatı görünce üzüldü Galatasaray yeni formalarını taraftarın beğenisine sundu! Tasarımı beğenen sarı-kırmızılılar fiyatı görünce üzüldü Adana spor haberi... Galatasaray'da Adana Demirspor mesaisi sürdü Adana spor haberi... Galatasaray'da Adana Demirspor mesaisi sürdü

Dries Mertens, Galatasaray, Napoli, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray'ın yıldızı Mertens'ten Napoli sözleri: Geri döneceğimiz kesin - Son Dakika


Son Dakika
19:30 Galatasaray'ın yıldızı Mertens'ten Napoli sözleri: Geri döneceğimiz kesin
19:26 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yemek parası duyurusunun ardından restoranlarda nakit ödeyene indirim hazırlığı başladı
18:34 Dünyanın en iyi gençleri listesine Galatasaray ve Fenerbahçe'nin yıldızları da girdi
18:28 Kılıçdaroğlu ile görüşen Karamollaoğlu'ndan dikkat çeken sözler: Bu hafta sonu karara bağlayacağız
18:26 ABD Başkanı Biden'dan benzin fiyatlarına ilişkin çarpıcı açıklama: Kasırgayı bahane olarak kullanmayın
17:55 Bakan Süleyman Soylu'nun 'katil' paylaşımının ardından Selahattin Demirtaş suç duyurusunda bulunma kararı aldı
17:36 Beşiktaş macerası istediği gibi gitmeyen Adam Ljajic, Fatih Karagümrük'e imza attı
17:20 Parkta patlatılan torpil 11 yaşındaki çocuğu hayattan kopardı
16:55 Havayolu şirketinin kıyafet kararının ardından erkek bir personelin giydiği dikkat çekti
16:53 Odun toplarken öldürülen işçi hakkında valilikten açıklama: Tüm yönleriyle araştırılacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.09.2022 20:31:29. #1.11#
SON DAKİKA: Galatasaray'ın yıldızı Mertens'ten Napoli sözleri: Geri döneceğimiz kesin - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement