Napoli'den Manchester United'a olay olan Cristiano Ronaldo teklifi! Dünyaları istediler

Manchester United'dan ayrılmak isteyen Cristiano Ronaldo kendisine kulüp aramaya devam ediyor. Kadrosunu Osimhen ile güçlendirmek isteyen İngiliz ekibi son olarak Portekizli yıldızı Napoli'ye önderdi. Ancak beklemediği bir yanıt aldı.

NAPOLİ DÜNYALARI İSTİYOR

İtalyan medyasında yer alan habere göre, Manchester United, Napoli'ye Victor Osimhen için yaptığı teklifte Cristiano Ronaldo'yu kullandı. Portekizli yıldızı, İtalyan ekibine kiralamak isteyen Kırmızı Şeytanlar hiç ummadığı bir cevap aldı. Napoli, Cristiano Ronaldo'nun kiralık süresince maaşının yüzde 70'inin karşılanmasını ve Osimhen için de 100 milyon euro bonservis bedeli ödenmesini istedi.

MAAŞI VE YAŞI NEDENİYLE KULÜP BULAMIYOR

Transfer döneminin başından beri kendisine kulüp arayan Cristiano Ronaldo'ya maaş yükü ve 37 yaşına gelmesinden dolayı dünya devleri kapılarını kapadı. Şu ana kadar Premier Lig'de 3 maça çıkan Portekizli yıldız 131 dakika süre aldı.