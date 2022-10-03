Galatasaraylı Mertens şaşkınlık yarattı! 16 senedir başına gelmeyen geldi

Sezon başında Galatasaray'ın kadrosuna kattığı yıldız futbolcular arasında en dikkat çeken isimlerden biri olan Dries Mertens, büyük bir şanssızlık yaşıyor.

2006'DA DA AYNI DURUM BAŞINA GELDİ

Galatasaray'ın yıldızı Dries Mertens, sarı-kırmızılı formayla çıktığı 7 maçta gol ve asist üretemedi. Belçikalı futbolcu kariyerinde 2. kez aynı durumla karşı karşıya kaldı. Mertens, daha önce2006-2007'de Hollanda ekibi Utrecht'te ilk profesyonel sezonunda aynı kaderi yaşamıştı.

"ŞANS YANIMIZDA DEĞİLDİ"

Adana Demirspor beraberliği sonrası kulüp televizyonuna açıklamalarda bulunan Mertens, "Bugün şans yanımızda değildi. Gol için iyi fırsatlar yakaladık ancak bunları skora çeviremedik. Bugünün problemi bizim açımızdan buydu. Bir sonraki maçlarda kazanmaya devam etmek için sıkı çalışacağız." ifadelerini kullandı.