Galatasaraylı Mertens şaşkınlık yarattı! 16 senedir başına gelmeyen geldi - Son Dakika
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Galatasaraylı Mertens şaşkınlık yarattı! 16 senedir başına gelmeyen geldi

03.10.2022 19:31

Napoli ile yolları ayırdıktan sonra Galatasaray'a gelen Dries Mertens, oynadığı 7 maçta gol ya da asist yapamadı. Belçikalı yıldız kariyerinde en son 16 sene önce aynı şanssızlığı yaşamıştı.

Sezon başında Galatasaray'ın kadrosuna kattığı yıldız futbolcular arasında en dikkat çeken isimlerden biri olan Dries Mertens, büyük bir şanssızlık yaşıyor.

2006'DA DA AYNI DURUM BAŞINA GELDİ

Galatasaray'ın yıldızı Dries Mertens, sarı-kırmızılı formayla çıktığı 7 maçta gol ve asist üretemedi. Belçikalı futbolcu kariyerinde 2. kez aynı durumla karşı karşıya kaldı. Mertens, daha önce2006-2007'de Hollanda ekibi Utrecht'te ilk profesyonel sezonunda aynı kaderi yaşamıştı.

"ŞANS YANIMIZDA DEĞİLDİ"

Adana Demirspor beraberliği sonrası kulüp televizyonuna açıklamalarda bulunan Mertens, "Bugün şans yanımızda değildi. Gol için iyi fırsatlar yakaladık ancak bunları skora çeviremedik. Bugünün problemi bizim açımızdan buydu. Bir sonraki maçlarda kazanmaya devam etmek için sıkı çalışacağız." ifadelerini kullandı.

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Dries Mertens, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaraylı Mertens şaşkınlık yarattı! 16 senedir başına gelmeyen geldi - Son Dakika


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