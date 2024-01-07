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Napoli, Torino'ya 3-0 mağlup oldu - Son Dakika
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Napoli, Torino'ya 3-0 mağlup oldu

Serie A'da Napoli, deplasmanda Torino'ya 3-0 yenildi. Maçın golleri Antonio Sanabria, Nikola Vlasic ve Alessandro Buongiorno'dan geldi. Napoli'de Pasquale Mazzocchi kırmızı kart gördü. Bu sonuçla Napoli 28 puanda kalırken Torino puanını 27'ye yükseltti.

Napoli, Torino\'ya 3-0 mağlup oldu
07.01.2024 - 20:07,
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İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) oynanan maçta Napoli, Torino'ya 3-0 mağlup oldu.

Serie A'da 19. hafta maçında Napoli, deplasmanda Torino ile karşılaştı.

Karşılaşmayı Torino, 3-0 kazanırken maçın golleri, 43. dakikada Antonio Sanabria, 52. dakikada Nikola Vlasic, 66. dakikada Alessandro Buongiorno'dan geldi.

Napoli'de Pasquale Mazzocchi, 50. dakikada kırmızı kart gördü.

Bu sonuçla, Napoli, 28 puanda kalırken Torino ise puanını 27'ye yükseltti.

Günün diğer maçında ise Lazio, deplasmanda Udinese'yi 2-1 yendi.

Kaynak: AA
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