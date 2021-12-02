Nasadoge Menemenspor - Hekimoğlu Trabzon: 3-0

STAT: Menemen İlçe

HAKEMLER: Ömer Faruk Turtay (xx), Murat Temel (xx), Emre Doğu (xx)

NASADOGE MENEMENSPOR: Murat (xxx) - İlyas (xx), Kerem (xxx), Emir (xxx) (Dk. 70 Berkan xx), Batuhan Adıgüzel (xxx), Emre (xxx) (Dk. 60 Ba xx), Ndiaye (xx) (Dk. 70 Barwuah xx), Oğuzhan (xx), Enes (xxx), Batuhan Kırdaroğlu (xxx) (Dk. 86 Himmet), Gomes (xxx) (Dk. 86 Tahir)HEKİMOĞLU TRABZON: Azat (x) - Miraç (xx), Özkan (xx), Tunahan (x), Kerem (x) (Dk. 83 Çağatay), Abdulkadir (xx), Kaan (x), Emre (xx), Muhammed Ali (xx), Ahmet (x) (Dk. 77 Yağız x), Alperen (x) (Dk. 46 Ömer Han x)GOLLER: Dk. 2 Gomes, Dk. 26 Emre, Dk. 90 Berkan (P) (Menemenspor)

SARI KARTLAR: Ndiaye, Batuhan Adıgüzel, Enes (Menemenspor)

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Nasadoge Menemenspor, Ziraat Türkiye Kupası 4'üncü Tur mücadelesinde konuk ettiği Hekimoğlu Trabzon'u 3-0 yenerek tur atladı. Maça hızlı başlayan sarı-lacivertliler henüz 2'nci dakikada Gomes'in golüyle öne geçti. İzmir ekibi 26'ncı dakikada Emre ile farkı ikiye çıkardı ve ilk yarıyı 2-0 üstünlükle tamamladı. İkinci yarıda daha rahat bir oyun sergileyen Menemenspor, 90'ncı dakikada Berkan'ın penaltıdan attığı golle mücadeleden 3-0 galip ayrılıp kupada yoluna devam etti.

- İzmir