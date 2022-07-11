Nasreddin Hoca Şenlikleri çerçevesindeki trap atışları yapıldı

Konya'nın Akşehir ilçesinde, 63. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenliği çerçevesinde düzenlenen trap atışı yarışması çekişmeye sahne oldu.

Alanyurt Mahallesindeki etkinliğe; Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, Akşehir Avcılar ve Atıcılar Federe İhtisas Spor Kulübü Başkanı Tolga Soylu, AK Parti İlçe Başkan Vekili Muammer Sağlam, Akşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü İbrahim Öncel'in yanı sıra çok sayıda yarışmacı ve vatandaşlar katıldı.

Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya yaptığı konuşmada, "63. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenliği çerçevesinde düzenlenen trap atışı yarışmasındayız. Yıllardır yapıla gelen trap atışı yarışmaları yapıldı ve devam ediyor. Ödüllerini yarışmacı arkadaşlarımıza takdim ettik. Eliinin üstünde bir yarışmacı katılımı oldu. Akşehir Avcılar ve Atıcılar Federe İhtisas Spor Kulübümüz ile Akşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüz bu faaliyeti organize etti. Güzel bir yarışma olduğunu düşünüyorum. Birinci olan arkadaşımız 25 atışta 23 isabet kaydederek birinci olmuş oldu. Ben şahsım adına tüm katılan yarışmacı arkadaşlarımı kutluyorum. Kazasız belasız bu etkinliğimizi tamamlamış olduk. Akşehir Avcılar ve Atıcılar Federe İhtisas Spor Kulübü Başkanımız Tolga Soylu beye ayrıca teşekkür ediyorum. Sağ olsun bu yarışmalarda büyük yardımcımız, şenliğimizin olmazsa olmazı eşeğe düz binme, eşeğe ters binme ve en güzel gözlü eşek yarışmalarında da kulübümüzün desteğiyle bunlar gerçekleşti. Şenliğimiz Kurban Bayramı ile birleşince güzel bir ortam oluştu. İnşallah önümüzdeki senelerde güzel programlar la, hemşerilerimizle bir araya geleceğiz. Yurt içinde ve Yurt dışından gelen misafirlerimizi ayrıca teşekkür ediyorum" dedi.

Akşehir Avcılar ve Atıcılar Federe İhtisas Spor Kulübü Başkanı Tolga Soylu ise, "Güzel bir yarışma olduğunu düşünüyorum. Senelerdir düzenlemiş olduğumuz trap atışı yarışması ve eşek yarışlarımıza desteklerini esirgemediği için Akşehir Belediye Başkanımız Dr. Salih Akkaya ile Akşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü İbrahim Öncel'e teşekkürlerimi sunuyorum. Yarışmamıza ilgi gösterilmesinden oldukça mutlu oldum. Yarışmacı arkadaşlarıma ve av severlerimize de katılımlarından dolayı teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Yarışmada dereceye girenler ve ödülleri ise şu şekilde belirlendi: 1. Kamil Selçuk Av Tüfeği, 2. Orhan Arslan 1 Koli Av Fişeği, 3. Mustafa Abura Av Çadırı, 4. İbrahim Aslan Olta Takımı, 5. Serdar Arslan Yelek+Kılıf, 6. Mustafa Arslan Av Çantası, 7. İbrahim Arslan Kütüklük. - KONYA