Nasreddin Hoca Şenlikleri çerçevesindeki trap atışları yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Nasreddin Hoca Şenlikleri çerçevesindeki trap atışları yapıldı

11.07.2022 15:12
Nasreddin Hoca Şenlikleri çerçevesindeki trap atışları yapıldı

Konya'nın Akşehir ilçesinde, 63. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenliği çerçevesinde düzenlenen trap atışı yarışması çekişmeye sahne oldu.

Konya'nın Akşehir ilçesinde, 63. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenliği çerçevesinde düzenlenen trap atışı yarışması çekişmeye sahne oldu.

Alanyurt Mahallesindeki etkinliğe; Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, Akşehir Avcılar ve Atıcılar Federe İhtisas Spor Kulübü Başkanı Tolga Soylu, AK Parti İlçe Başkan Vekili Muammer Sağlam, Akşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü İbrahim Öncel'in yanı sıra çok sayıda yarışmacı ve vatandaşlar katıldı.

Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya yaptığı konuşmada, "63. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenliği çerçevesinde düzenlenen trap atışı yarışmasındayız. Yıllardır yapıla gelen trap atışı yarışmaları yapıldı ve devam ediyor. Ödüllerini yarışmacı arkadaşlarımıza takdim ettik. Eliinin üstünde bir yarışmacı katılımı oldu. Akşehir Avcılar ve Atıcılar Federe İhtisas Spor Kulübümüz ile Akşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüz bu faaliyeti organize etti. Güzel bir yarışma olduğunu düşünüyorum. Birinci olan arkadaşımız 25 atışta 23 isabet kaydederek birinci olmuş oldu. Ben şahsım adına tüm katılan yarışmacı arkadaşlarımı kutluyorum. Kazasız belasız bu etkinliğimizi tamamlamış olduk. Akşehir Avcılar ve Atıcılar Federe İhtisas Spor Kulübü Başkanımız Tolga Soylu beye ayrıca teşekkür ediyorum. Sağ olsun bu yarışmalarda büyük yardımcımız, şenliğimizin olmazsa olmazı eşeğe düz binme, eşeğe ters binme ve en güzel gözlü eşek yarışmalarında da kulübümüzün desteğiyle bunlar gerçekleşti. Şenliğimiz Kurban Bayramı ile birleşince güzel bir ortam oluştu. İnşallah önümüzdeki senelerde güzel programlar la, hemşerilerimizle bir araya geleceğiz. Yurt içinde ve Yurt dışından gelen misafirlerimizi ayrıca teşekkür ediyorum" dedi.

Akşehir Avcılar ve Atıcılar Federe İhtisas Spor Kulübü Başkanı Tolga Soylu ise, "Güzel bir yarışma olduğunu düşünüyorum. Senelerdir düzenlemiş olduğumuz trap atışı yarışması ve eşek yarışlarımıza desteklerini esirgemediği için Akşehir Belediye Başkanımız Dr. Salih Akkaya ile Akşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü İbrahim Öncel'e teşekkürlerimi sunuyorum. Yarışmamıza ilgi gösterilmesinden oldukça mutlu oldum. Yarışmacı arkadaşlarıma ve av severlerimize de katılımlarından dolayı teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Yarışmada dereceye girenler ve ödülleri ise şu şekilde belirlendi: 1. Kamil Selçuk Av Tüfeği, 2. Orhan Arslan 1 Koli Av Fişeği, 3. Mustafa Abura Av Çadırı, 4. İbrahim Aslan Olta Takımı, 5. Serdar Arslan Yelek+Kılıf, 6. Mustafa Arslan Av Çantası, 7. İbrahim Arslan Kütüklük. - KONYA

YORUMLAR
500
Kaynak: İHA

Nasreddin Hoca, Avcılar, Akşehir, Konya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Nasreddin Hoca Şenlikleri çerçevesindeki trap atışları yapıldı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
14:54 Fahrettin Koca grev kararı alan doktorları hedef gösteren imama tepki gösterdi: Hemen açığa alınmalı
14:48 Manchester United'ın teknik patronu Erik ten Hag'dan dedikodulara son nokta: Sezonu Ronaldo ile planlıyoruz, o satılık değil
14:46 Aslıhan Gürbüz ve İsmail Hacıoğlu birlikteliği belgelendi! Çeşme'de görüldüler
14:11 Ali Koç kürsüden Fenerbahçe taraftarına tepki gösterdi: Birkaç gün önce Jorge Jesus'u istifa ettirdiler
13:49 TESK'ten Bağ-Kur emekli maaşlarına zam çağrısı: Emekli aylıkları düzenlenmeli, asgari ücretin altında kalmamalı
13:30 AİHM, "Kızıl Soros" lakaplı Osman Kavala'nın serbest bırakmayan Türkiye'yi suçladı! Dışişleri Bakanlığı'ndan AİHM'e misilleme geldi
13:26 Sevilla Marcao'yu kaptı! Serbest kalma bedeli 50 milyon Euro...
13:10 Kayalıklara çarpan tekne iş insanı ve eşine mezar oldu! Küçük kızları, 150 metre yüzerek kurtulmuş
13:09 Bu da yeni moda! Müstehcen sitede çıplak fotoğraflarını satan güzel yayıncının kazancı dudak uçuklattı
12:51 Miçotakis, Bahçeli'nin paylaştığı haritaya tepki gösterdi: Bu ateşli bir rüya mı yoksa Türkiye'nin resmi politikası mı?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.07.2022 15:29:27. #1.11#
SON DAKİKA: Nasreddin Hoca Şenlikleri çerçevesindeki trap atışları yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement