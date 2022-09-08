Tayfur Bingöl resmen Beşiktaş'ta! 5 milyon liraya kiralandı - Son Dakika
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Tayfur Bingöl resmen Beşiktaş'ta! 5 milyon liraya kiralandı

08.09.2022 16:48

Beşiktaş, Alanyaspor'dan Tayfur Bingöl'ün sezon sonuna kadar kiralandığını Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) bildirdi. 29 yaşındaki futbolcu için Akdeniz temsilcisine 5 milyon lira kiralama bedeli ödenecek.

Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Beşiktaş transferin bitmesine kısa bir süre kala peş peşe transferleri açıklıyor. Siyah-beyazlılar, Nathan Redmond'un ardından Tayfur Bingöl'ü de renklerine bağladı.

BEŞİKTAŞ, TAYFUR'U 1 YILLIĞINA KİRALADI

Beşiktaş'ın Alanyaspor'dan yeni transferi Tayfur Bingöl, İstanbul'a geldi. Siyah-beyazlılar, 29 yaşındaki futbolcuyu 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı. Beşiktaş, Tayfur Bingöl için Alanyaspor'a 5 milyon lira kiralama bedeli ödeyecek.

SATIN ALMA OPİSYONU VAR

Beşiktaş'ın Tayfur Bingöl için 1,3 milyon euro satın alma maddesi koydurduğu ortaya çıktı. Siyah-beyazlılar, sezon sonunda istemesi halinde Tayfur Bingöl'ün bonservisini alabilecek.

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