Özbekistan Süper Ligi ekiplerinden Navbahor Namangan, devre arası hazırlıkları kapsamında Bolu'da kampa girdi.
Teknik direktör Kapadze Timur yönetimindeki Navbahor Namangan, devre arası kampı için Abant yolu üzerinde bulunan bir oteli tercih etti. Takım akşam saatlerinde otele giriş yaptı.
Yarın sabah antrenmanı ile çalışmalarına başlayacak Özbekistan ekibinin kampı 8 Temmuz'da sona erecek.
Son Dakika › Spor › Navbahor Namangan Bolu'da Kamp Yapıyor - Son Dakika
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