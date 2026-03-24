Nazife Tunçel Dünya Şampiyonası'na Hazırlanıyor
Nazife Tunçel Dünya Şampiyonası'na Hazırlanıyor

24.03.2026 12:17
Akhisarlı milli sporcu Nazife Tunçel, Sakarya'da kampa girerek Eliminatör seçmelerine hazırlanıyor.

Akhisarlı milli sporcu Nazife Tunçel, Eliminatör Milli Takım seçme yarışı öncesinde Sakarya'da kampa girerek hazırlıklarını sürdürüyor. Başarılı sporcu, 28-29 Mart tarihlerinde Sakarya'da yapılacak kritik seçmelerde ilk ikiye girmesi halinde İspanya'da düzenlenecek dünya şampiyonasında Türkiye'yi temsil etme hakkı kazanacak.

Eliminatör disiplininde dikkat çeken isimlerden biri olan Nazife Tunçel, milli takım kadrosuna girebilmek için Sakarya'da yoğun tempoda çalışmalarına devam ediyor. Zorlu parkurlara özel antrenman programı uygulayan Tunçel, hem fiziksel hem de mental olarak yarışa hazırlanıyor.

Hedef Dünya Şampiyonası

28-29 Mart tarihlerinde Sakarya'da gerçekleştirilecek seçme yarışlarında ilk iki sporcu arasına girmeyi hedefleyen Tunçel, bunu başarması halinde 18 Nisan'da İspanya'nın Barselona kentinde düzenlenecek Eliminatör Dünya Şampiyonası'nda ay-yıldızlı formayı giyecek.

Başarılı sporcunun sponsorluk desteğini Akt Enerji-Verde Genel Müdürü Bilal Kurulay sağlarken, Akhisar Karabulut Spor Kulübü Başkanı Barkın Düzgün de Tunçel'e olan inançlarının tam olduğunu söyledi.

Nazife Tunçel, hedefinin milli formayla uluslararası arenada başarı elde etmek olduğunu belirterek, "Ülkemi en iyi şekilde temsil etmek istiyorum. Bunun için çok çalışıyorum" dedi. - MANİSA

Kaynak: İHA

