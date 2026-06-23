Nazife Tuncel Gümüş Madalya Kazandı

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, Bosna Hersek'te düzenlenen 2026 Dağ Bisikleti Balkan Şampiyonası'nda yarış sırasında yaşadığı talihsiz düşmeye rağmen mücadeleyi bırakmayarak gümüş madalya kazanan milli sporcu Nazife Tuncel'i makamında ağırlayarak ödüllendirdi.

Bosna Hersek'te gerçekleştirilen 2026 Dağ Bisikleti Balkan Şampiyonası'nda Genç Kadınlar kategorisinde yarışan Manisalı milli sporcu Nazife Tuncel, parkurda yaşadığı talihsiz düşmeye rağmen yarışı tamamlayarak Balkan ikincisi oldu ve gümüş madalyanın sahibi oldu.

Başarılı sporcuyu makamında kabul eden Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, milli sporcu Nazife Tuncel ile antrenörü Saniye Sezer Gürsesliler'i tebrik ederek başarılarından dolayı ödüllendirdi. Ziyarette şampiyona süreci hakkında bilgi alan Öztürk, sporcunun gösterdiği azim ve mücadele ruhunun örnek olduğunu söyledi.

Manisa'da bisiklet branşında önemli çalışmalar yürütüldüğünü belirten Öztürk, "Akhisar'da yetişen sporcumuzun milli formayla uluslararası bir organizasyonda kürsüye çıkması bizler için büyük gurur kaynağıdır. Antrenörümüz Saniye Sezer Gürsesliler öncülüğünde sürdürülen çalışmaların uluslararası başarılarla taçlanması bizleri mutlu ediyor. İnanıyorum ki bu çalışmalar sayesinde Manisa'mızdan daha nice Balkan, Avrupa ve dünya şampiyonları çıkacaktır. Nazife Tuncel'i ve emeği geçen antrenörümüzü yürekten kutluyor, başarılarının devamını diliyorum." dedi.

Milli sporcu Nazife Tuncel ile antrenörü Saniye Sezer Gürsesliler ise kendilerine verilen desteklerden dolayı İl Müdürü Yunus Öztürk'e teşekkür etti.

Ziyarette Akhisar Karabulut Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Gürkan Başaran ile kulüp yöneticisi Eftal Gürsesliler de hazır bulundu. - MANİSA