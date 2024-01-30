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Nazilli Belediye Başkanı, Nazilli Belediyespor'un maçına tüm spor severleri davet etti - Son Dakika
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Spor

Nazilli Belediye Başkanı, Nazilli Belediyespor'un maçına tüm spor severleri davet etti

Nazilli Belediye Başkanı, Nazilli Belediyespor\'un maçına tüm spor severleri davet etti

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Türkiye Voleybol Federasyonu Erkekler 2. Ligi voleybol karşılaşmasında Nazilli Belediyespor ile Arkasspor arasında oynanacak olan maça tüm spor severleri davet etti. Başkan Özcan, takıma başarılar dileyerek, Nazilli'nin voleybol branşında başarıyla temsil edildiğini ve şampiyonluğa inandıklarını belirtti.

30.01.2024 22:00
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Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, 31 Ocak Çarşamba günü saat 18.00' de play-off maçları öncesinde Nazilli Kapalı Spor Salonu'nda, Nazilli Belediye spor ile Arkasspor arasında oynanacak olan Türkiye Voleybol Federasyonu Erkekler 2. Ligi voleybol karşılaşmasına tüm spor severleri davet etti.

Her zaman spor ve sporcunun yanında olduklarını belirten Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, "2023-2024 normal sezonunun play-off müsabakaları öncesinde son maçında Nazilli'de Arkasspor'u misafir edecek olan Nazilli Belediyespor voleybol takımımıza ve teknik ekibimize şimdiden başarılar dilerim. Normal sezonu çok iyi bir şekilde değerlendirip 1. Lig'e çıkma hakkı elde eden voleybolcularımız, Nazillimizi voleybol branşında başarıyla temsil ediyorlar ve inanıyoruz ki play-off maçları sonrasında da kupayı Nazillimize getirecekler. Şampiyonluğa inanmış durumdayız, grubumuzda son maçımıza çıkacağız. Taraftarımızın büyük desteğine her zaman ihtiyacımız var ve takımımızı hep birlikte sahiplenmeliyiz. Tüm hemşehrilerimizi maça bekliyorum" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Nazilli Belediye Başkanı, Nazilli Belediyespor'un maçına tüm spor severleri davet etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Nazilli Belediye Başkanı, Nazilli Belediyespor'un maçına tüm spor severleri davet etti - Son Dakika
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