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Nazilli Belediyespor, Ankara Demirspor maçına hazırlanıyor - Son Dakika
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Nazilli Belediyespor, Ankara Demirspor maçına hazırlanıyor

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta son maçında Beyoğlu Yeni Çarşıspor'a yenilen Nazilli Belediyespor, galibiyet hasretini 6 maça çıkardı. Teknik direktör Şükrü Akar ile yollarını ayıran takım, yarın evinde Ankara Demirspor ile karşılaşacak. Ahmet Gökbayrak'ın kırmızı kart cezası nedeniyle mücadelede görev alamayacak.

Nazilli Belediyespor, Ankara Demirspor maçına hazırlanıyor
26.01.2024 - 11:01,
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TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta son olarak deplasmanda Beyoğlu Yeni Çarşıspor'a 2-0 yenilerek galibiyet hasretini 6 maça çıkaran ve teknik direktörü Şükrü Akar ile yollarını ayıran Nazilli Belediyespor yarın evinde Ankara Demirspor'la oynayacak. Nazilli İlçe Stadı'nda saat 14.00'te başlayacak karşılaşmada Erdal Yılmaz düdük çalacak. Ev sahibi Nazilli Belediyespor'da Beyoğlu müsabakasında kırmızı kart gören Ahmet Gökbayrak mücadelede görev alamayacak.

Kaynak: DHA
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