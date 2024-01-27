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Nazilli Belediyespor, Ankara Demirspor'u 1-0 mağlup etti - Son Dakika
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Nazilli Belediyespor, Ankara Demirspor'u 1-0 mağlup etti

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta 6 maçtır galibiyet alamayan Nazilli Belediyespor, evinde oynadığı Ankara Demirspor maçında 1-0 galip geldi. Teknik direktör Şükrü Akar ile yollarını ayırdıktan sonra çıktığı maçta hızlı bir başlangıç yapan Nazilli Belediyespor, Hakkı Can'ın golüyle 1-0 öne geçti ve bu üstünlüğünü maç boyunca koruyarak 3 puanı hanesine yazdırdı. Bu sonuçla Nazilli Belediyespor 27 puana yükselirken, Ankara Demirspor ise 30 puanda kaldı.

Nazilli Belediyespor, Ankara Demirspor\'u 1-0 mağlup etti
27.01.2024 - 16:23,
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TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta 6 maçtır kazanamayan Nazilli Belediyespor kötü gidişatına evinde Ankara Demirspor maçıyla 'dur' dedi: 1-0.

Siyah-beyazlılar teknik direktör Şükrü Akar ile yollarını ayırdıktan sonra çıktığı maçta rakibini 1-0 yenerek yeniden üst sıralar için ümitlendi. Maça hızlı başlayan Nazilli Belediyespor, 4'üncü dakikada Hakkı Can'ın golüyle 1-0 öne geçti. Üstünlüğünü maç boyunca koruyan Nazilli Belediyespor sahadan 3 puanla ayrılıp çıkışa geçti. Bu skorla birlikte Nazilli Belediyespor puanını 27 yaptı, Ankara Demirspor 30 puanda kaldı.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Nazilli Belediyespor, Ankara Demirspor'u 1-0 mağlup etti - Son Dakika
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