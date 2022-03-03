Nazilli Belediyespor başkan adayı Önal oldu - Son Dakika
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Nazilli Belediyespor başkan adayı Önal oldu

03.03.2022 10:43
Nazilli Belediyespor başkan adayı Önal oldu

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Nazilli Belediyespor'da Başkan Oner Yelkovan'ın istifasıyla 21 Mart'ta gerçekleşecek genel kurulda başkan adayı belli oldu.

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Nazilli Belediyespor'da Başkan Oner Yelkovan'ın istifasıyla 21 Mart'ta gerçekleşecek genel kurulda başkan adayı belli oldu. Siyah-beyazlıların mevcut yönetiminde sportif işler sorumlusu olarak görev yapan ÖR-KOOP Başkanı Ünal Önal'ın başkanlık için göreve hazırlandığı bildirildi. Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan'ın girişimleri ile Ünal Önal'ın başkanlık görevini kabul ettiği ifade edildi.

Zorlu süreçte camiayı birleştirmek adına elini taşın altına koyduğunu dile getiren Ünal Önal, "Böylesi bir durumda görevden kaçamazdım. Ancak lig bitene kadar kulüp başkanlığını yürüteceğim. Lig bittikten sonra bu görevi isteyen ve hak eden bir arkadaşa devredeceğim" dedi. Kadir Kar'la yolların ayrılması sonrası son 2 maça antrenör Ayhan Yıldız'ı göreve getirerek puan alamayan Nazilli Belediyespor'da teknik direktör sorunu da büyük ölçüde çözüldü. Siyah-beyazlılar, teknik direktörlük görevi için ise Fatih Kavlak ile temasa geçti. Kavlak'ın Nazilli'ye davet edildiği ve en kısa sürede tarafların resmi sözleşme imzalayacağı kaydedildi.


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Nazilli Belediyespor toparlanamıyor Nazilli Belediyespor toparlanamıyor

Futbol Federasyonu, 21 Mart, Nazilli, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Nazilli Belediyespor başkan adayı Önal oldu - Son Dakika


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