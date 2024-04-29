Nazilli Belediyespor Başkanı Şahin Kaya, TFF'nin soruşturması hakkında açıklama yaptı - Son Dakika
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Nazilli Belediyespor Başkanı Şahin Kaya, TFF'nin soruşturması hakkında açıklama yaptı

Nazilli Belediyespor Kulübü Başkanı Şahin Kaya, Ankaraspor ile oynadıkları maçın şaibeli olduğu iddialarına yanıt vererek, kulübün mali açıdan zor günler geçirdiğini ve şike yapacak durumda olmadıklarını belirtti. Kaya, hiçbir kulüple para trafiği içinde olmadıklarını ve federasyonun incelemelerine açık olduklarını ifade etti. Maçın golsüz beraberlikle sonuçlanmasının ardından, Ankaraspor play-off'ta mücadele etmeyi, Nazilli Belediyespor ise ligde kalmayı garantiledi.

29.04.2024 20:15
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Nazilli Belediyespor Kulübü Başkanı Şahin Kaya, TFF 2. Lig Beyaz Grup'un 37. haftasında Ankaraspor ile oynadıkları maç için Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) başlattığı soruşturmayla ilgili açıklama yaptı.

Kaya, yaptığı yazılı açıklamada kulübün mali açından zor günler geçirdiğini belirterek, "Bizim şike yapacak paramız yok. Bunu tüm kamuoyu biliyor. Çok cüzi miktarlara takım kurmuş bir yönetimiz. Bu algılara kimsenin itibar edeceğini düşünmüyorum. İki takımın da riske girmemesi çok normal. Maçın 19'uncu dakikasında Serhat Aslan kardeşimizin çapraz bağı koptu. Madem bu kadar şaibeli bir maçtı, benim kardeşimin neden çapraz bağı koptu?" ifadelerini kullandı.

Hiçbir kulüple para trafiği içinde olmadıklarını anlatan Kaya, federasyonun tüm incelemelerine açık olduklarını kaydetti.

İki takım arasında dün oynanan maç golsüz beraberlikle sonuçlanırken, Ankaraspor play-off'ta mücadele etmeyi, Nazilli Belediyespor ise ligde kalmayı garantiledi.

Müsabakada iki takımın da şut atmadan 90 dakikayı tamamlaması gündeme gelmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Nazilli Belediyespor Başkanı Şahin Kaya, TFF'nin soruşturması hakkında açıklama yaptı - Son Dakika

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