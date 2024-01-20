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Nazilli Belediyespor Basketbol Takımı Bordo BK'yı mağlup etti - Son Dakika
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Nazilli Belediyespor Basketbol Takımı Bordo BK'yı mağlup etti

Nazilli Belediyespor Basketbol Takımı, evinde oynadığı Bordo BK maçını kazanarak galibiyetle ayrıldı. Karşılaşmada Nazilli Belediyespor, rakibini 77-57 mağlup etti. Takım kaptanı Erhan Kocamış 21 sayıyla maçın en skorer ismi oldu.

Nazilli Belediyespor Basketbol Takımı Bordo BK\'yı mağlup etti
20.01.2024 - 22:38,
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Nazilli Belediyespor Basketbol Takımı ligin 9. haftasında evinde oynadığı Bordo BK maçından galibiyet ile ayrıldı.

Nazilli Kapalı Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada ilk periyodu 26-13 önde tamamlayan siyah inciler, ilk yarıyı 36-24 'lük skorla bitirdi. 2. yarıda da oyunun kontrolünü elindi bulunduran takım 3. periyodu 55-41'lik skorla sonlandırdı. Karşılaşmanın son çeyreğinde taraftarın da desteğini alan potanın efeleri parkeden 77-57'lik skorla galip ayrıldı. Naz Naz da takım kaptanı Erhan Kocamış 21 sayı, Uğur Dokuyan 20 sayı 11 ribaund, Aykut Ulutuğay 9 sayı, Oğulcan Sevim ise 7 sayı 13 asist le karşılaşmada öne çıkan isimler oldu. - AYDIN

Kaynak: İHA
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