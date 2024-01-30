Nazilli Belediyespor, Bursaspor deplasmanında galibiyet arıyor

NAZİLLİ,
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta evinde Ankara Demirspor'u 1-0 yenerek kötü gidişatına son veren Nazilli Belediyespor yarın son sırada yer alan Bursaspor'a konuk olacak. Yüzüncü Yıl Atatürk Stadı'nda saat 14.00'te başlayacak karşılaşmada Ramazan Doğanay düdük çalacak. Bursaspor cezası nedeniyle karşılaşmayı seyircisinden yoksun oynayacak. Takımının başında çıktığı ilk maçta Ankara Demirspor galibiyetiyle sevinen Nazilli Belediyespor Teknik Direktörü Bülent Ertuğrul, Bursaspor'u yenip seri başlatmak istediklerini söyledi.
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