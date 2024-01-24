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Nazilli Belediyespor'da eksikler sıkıntı yaratıyor - Son Dakika
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Nazilli Belediyespor'da eksikler sıkıntı yaratıyor

TFF 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Nazilli Belediyespor, kötü sonuçların ardından teknik direktör değişikliğine gitmiş ve Bülent Ertuğrul ile prensip anlaşmasına varmıştı. Ancak Ankara Demirspor maçı öncesi kırmızı kart cezalısı Ahmet Gökbayrak ve ceza sınırında olan Salih Kavrazlı'nın yanı sıra enfeksiyon ve adelesi olan Ali Karakaya ile Cihan Avcu'nun da forma giyemeyeceği açıklandı. Ayrıca transfer yasağı da devam eden takım, iç sahadaki maça eksik kadroyla çıkacak.

Nazilli Belediyespor\'da eksikler sıkıntı yaratıyor
24.01.2024 - 11:20,
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TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta üst üste alınan kötü sonuçların ardından teknik direktör Şükrü Akar'la yollarını ayırıp Bülent Ertuğrul ile prensip anlaşmasına varan Nazilli Belediyespor'u Ankara Demirspor karşılaşması öncesi sıkıntı bastı. Son olarak Beyoğlu Yeni Çarşı deplasmanından da mağlubiyetle dönen Nazilli Belediyespor'da kırmızı kart gören Ahmet Gökbayrak, 4 sarı kartla ceza sınırına ulaşan Salih Kavrazlı, enfeksiyon geçiren Ali Karakaya ile adelesi çeken Cihan Avcu bu hafta forma giyemeyecek. Henüz transfer yasağını da kaldıramayan siyah-beyazlılar, iç sahadaki maça bir hayli eksik kadroyla çıkacak.

Kaynak: DHA
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