Nazilli Belediyespor, Denizlispor ile hazırlık maçında berabere kaldı

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Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren TFF 2. Lig ekiplerinden Nazilli Belediyespor, sahasında 3. Lig temsilcisi Denizlispor'u konuk ettiği hazırlık maçında 1-1 berabere kaldı.

Nazilli Şehir Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı yaklaşık 200 seyirci takip etti. Nazilli Belediyespor, maça kalede Hasan, savunmada Nicola, Mücahit, Selçuk, Emir, orta sahada Cumhur, Kürşat, Anıl, kanatlarda Kutsal, Ali ve forvette Miraç on biriyle başladı. Denizlispor ise Ali, Berkant, Emirhan, Emre, Emir, Okta, Eren, Ramazan, Alihan, Emre, Mehmet ilk on biriyle sahadaydı.

Maçın ilk dakikaları dengeli geçerken, 15. dakikadan sonra Denizlispor topa daha fazla sahip olan taraf oldu. Nazilli Belediyespor Teknik Direktörü Yüksel Yeşilova, 30. dakikada Serkan, Melih ve Kürşat'ı oyuna alarak taktiksel değişiklikler yaptı. Ancak ilk yarıda gol sesi çıkmadı ve takımlar soyunma odasına 0-0 eşitlikle gitti.

İkinci yarıya her iki takım da oyuncu değişiklikleriyle başladı. Denizlispor, 52. dakikada Emre Furtuna'nın sağ taraftan açılan ortaya ayak dışıyla yaptığı aşırtma vuruşla 1-0 öne geçti. Nazilli Belediyespor ise bu gole 64. dakikada Serkan Güler'in Cumhur'un kullandığı serbest vuruştan gelen topa yaptığı güzel bir kafa vuruşuyla yanıt verdi ve skoru 1-1'e getirdi.

Kalan dakikalarda her iki takım da pozisyon bulsa da başka gol olmadı ve mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi. - AYDIN