Nazilli Belediyespor Erkek Voleybol Takımı Şampiyon Oldu

Türkiye Voleybol Federasyonu 2. Lig ekibi Nazilli Belediye spor, final etabının üçüncü gününde Karapınar Anadolu Leoparları Birlik Akademisi takımını 3-1 lük skorla galip gelerek şampiyon olurken, oyuncular kupayı Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan'a takdim etti.
Karaman Yunus Emre Kapalı spor salonunda oynanan final etabının üçüncü gününde Karapınar Anadolu Leoparları Birlik Akademisi ile karşı karşıya gelen Nazilli Belediyespor Erkek Voleybol Takımı 3-1 lük skorla galip oldukları maçın sonunda şampiyon oldu. Adını altın harflerle şampiyonluğa yazdırarak 1. Lige yükselen Filenin Efeleri aldıkları kupa ve madalyaları ile Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan'ı makamında ziyaret etti.
"O kupa buraya gelecek" demiştik sözümüzü tuttuk o kupayı buraya getirdik diyen takım kaptanı Deha Bozkan, "Takım olarak slagonumuzu gerçeğe dönüştürdük. Çok güzel, gelişime aç genç bir gurubumuz var. Bizlerde tecrübelerimizi koyarak şampiyon olduk. Şu anda voleybol camiası içinde Nazilli adı ilk sıralarda ve çok konuşuluyor. Umarım bizim bu başarılarımız sizlerin de destekleri ile devam eder ve her şeyden önemlisi Nazillili gençlerimize iyi bir örnek teşkil ederek sporun her dalı ile ilgilenmesine sağlar. İyi organizasyonlarla geçlerimizi salonlara çekebiliriz diye düşünüyorum. Ben takımım adına aldığımız kupanın Nazillimize hayırlı uğurlu olmasını, başarılarımızın devamı diliyorum" diye konuştu.
Nazilli'nin bu güzel başarıya her zaman hatırlayacağını vurgulayan Başkan Özcan, "Böylesi güzel bir duyguyu bizlere yaşattınız hepinize çok teşekkür ediyorum. Nazilli bu güzel başarıya her zaman hatırlayacak. Sizler Nazilli gençlere örnek oldunuz. Bu güne kadar her maçtaki galibiyetinizle başarı üzerine başarı eklediniz ve bu gün aldığınız o kupa ile başarınızı Filenin Efeleri olarak taçlandırdınız. Nazillimize en güzel hediyelerden bir tanesini verdiniz. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Bu takımda emeği geçen herkese ve sponsorlarımıza çok teşekkür ediyorum. Genç arkadaşlarımız sayesinde kıymetli hemşerilerimiz ile gerçekten büyük bir mutluluk yaşadık" dedi.
Başkanlık makamında tek tek sporcuların şampiyonlukları ile ilgili duygu ve düşüncelerini dinleyen Belediye Başkanı Özcan, Nazilli Belediyespor Kulüp Başkanı Şahin Kaya, Filenin Efeleri ve Efelere sponsorluk eden Nazillili İş İnsanları Faruk Kutlu, Hakan Şengel, Muhammet Mustafa Eren ile birlikte toplu fotoğraf çektirdi. Takım Antrenörü Süleyman Bozkan, Yardımcı Antrenör Oğuz Kokoğlu ve Voleybol takım sorumlusu Türkay Koşar ile Şampiyonların kupayı kendisine teslim etmelerinden dolayı duyduğu gurur ve mutluluğun tarifi olmadığını belirten Özcan, " O kupayı Nazilliye getirdiniz. Bu gurur hepimizin" ifadelerini kullandı. - AYDIN
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