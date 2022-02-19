Nazilli Belediyespor - Karatay Termal 1922 Konyaspor: 2-2

STAT: Nazilli İlçe

HAKEMLER: Selim Özen (xx), Emre Doğu (xx), Barış Çiçeksoyu (xx)

NAZİLLİ BELEDİYESPOR: Zekeriya (x) - Cenk (xx), Ebu Sıddık (x) (Dk. 79 Aytaç x), Cemal (xx), Koray (xx), Mert Er (x), Emre (xx), Ömer (x) (Dk. 70 Ahmet x), Bünyamin Cesur (x) (Dk. 62 Mehmet x), Mert Çapar (xx), Fatih (xx) (Dk. 46 Hasan Demir x)KARATAY TERMAL 1922 KONYASPOR: Kadem Burak (x) - Fuat (xx), Mustafa Batuhan (x) (Dk. 72 Mustafa Apardı xx), Nafican (xx), Batuhan Demirel (x), Feridun (x) (Dk. 63 Mehmet x), Ali (xx), Seydi (xx), Eyüp (xx), Can Demir (xx), Şener (x) (Dk. 72 Görkem xx)GOLLER: Dk. 35 Fatih, Dk. 40 Mert Çapar (Nazilli Bld), Dk. 43 Batuhan Demirel, Dk. 73 Mustafa Apardı (1922 Konya )KIRMIZI KART: Dk. 67 Batuhan Demirel (1922 Konya)

SARI KARTLAR: Mert Er (Nazilli Bld), Mustafa Batuhan, Feridun, Eyüp (1922 Konya)

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Play-Off mücadelesi veren Nazilli Belediyespor evinde düşme hattındaki Karatay Termal 1922 Konyaspor'la 2-2 berabere kaldı. Siyah-beyazlılar, 2-0 öne geçtiği karşılaşmada 1 puana razı oldu. Ev sahibi ekibin gollerini 35'inci dakikada Fatih ve 40'ıncı dakikada Mert Çapar atarken, konuk takımın gollerini 43'üncü dakikada Batuhan Demirel, 73'üncü dakikada Mustafa Apardı kaydetti. Bu sonuçla galibiyet özlemi 5 maça yükselen Nazilli Belediyespor 31 puana, 10 haftadır kazanamayan Konya temsilcisi ise 21 puana ulaştı.

- Nazilli