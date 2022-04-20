Nazilli Belediyespor seri istiyor - Son Dakika

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta son 3 maç öncesi Play-Off şansını zora sokan Nazilli Belediyespor, kalan 3 haftada sahadan galibiyetle ayrılarak rakiplerin alacağı sonuçları beklemek istiyor. Bu hafta küme düşmesi kesinleşen Eskişehirspor'a konuk olacak siyah-beyazlılarda teknik direktör Taner Öcal, "Oyuncularımız geçtiğimiz hafta kendi sahamızda Ankara Demirspor karşısında her iki yarıda da iyi bir oyun ortaya koydular. Ancak ikinci yarıda hiç beklemediğimiz bir anda rakip kalede gol ararken kendi kalemizde çok basit bir gol yememizin ardından oyuncularımız oyundan düşmediler. Tam aksine rakip kaleyi abluka altına alarak 5-6 gollük pozisyonları gole çeviremediler. Bir türlü topu filelerle buluşturamadık. Biz artık bu hafta sonu deplasmanda oynayacağımız Eskişehirspor maçı başta olmak üzere kalan maçlarımızı kazanarak Play-Off'a kalabilmek için rakiplerimizin alacakları maç sonuçlarını bekleyeceğiz. Ligin bitimine kadar iddiamızı sürdüreceğiz" dedi.

- Nazilli