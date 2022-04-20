Nazilli Belediyespor seri istiyor - Son Dakika
Üye Girişi

Nazilli Belediyespor seri istiyor

20.04.2022 13:57
Nazilli Belediyespor seri istiyor

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta son 3 maç öncesi Play-Off şansını zora sokan Nazilli Belediyespor, kalan 3 haftada sahadan galibiyetle ayrılarak rakiplerin alacağı sonuçları beklemek istiyor.

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta son 3 maç öncesi Play-Off şansını zora sokan Nazilli Belediyespor, kalan 3 haftada sahadan galibiyetle ayrılarak rakiplerin alacağı sonuçları beklemek istiyor. Bu hafta küme düşmesi kesinleşen Eskişehirspor'a konuk olacak siyah-beyazlılarda teknik direktör Taner Öcal, "Oyuncularımız geçtiğimiz hafta kendi sahamızda Ankara Demirspor karşısında her iki yarıda da iyi bir oyun ortaya koydular. Ancak ikinci yarıda hiç beklemediğimiz bir anda rakip kalede gol ararken kendi kalemizde çok basit bir gol yememizin ardından oyuncularımız oyundan düşmediler. Tam aksine rakip kaleyi abluka altına alarak 5-6 gollük pozisyonları gole çeviremediler. Bir türlü topu filelerle buluşturamadık. Biz artık bu hafta sonu deplasmanda oynayacağımız Eskişehirspor maçı başta olmak üzere kalan maçlarımızı kazanarak Play-Off'a kalabilmek için rakiplerimizin alacakları maç sonuçlarını bekleyeceğiz. Ligin bitimine kadar iddiamızı sürdüreceğiz" dedi.


- Nazilli
YORUMLAR
500
Nazilli Belediyespor'a gençlik aşısı Nazilli Belediyespor'a gençlik aşısı Somasporlu Özcan'dan büyük centilmenlik Somasporlu Özcan'dan büyük centilmenlik

Türkiye Futbol Federasyonu, Play Off, oyunlar, Nazilli, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Nazilli Belediyespor seri istiyor - Son Dakika


Son Dakika
13:58 İBB usulsüz İstanbulkart kullananların peşine düştü! Reklam filmi tartışmalara yol açtı: Savunan da var, kızan da!
13:53 Şenol Güneş'e teklif üstüne teklif! Yeni sezonda Arap Yarımadası'nın yolunu tutabilir
13:51 Kremlin: Barış anlaşmasının taslağını Ukrayna'ya ilettik, top Kiev'in sahasında
13:48 Cumhurbaşkanı Erdoğan Suriyeli sığınmacıların dönüşü için "huzurlu ortam "vurgusu yaptı: Kendileri dönecekler
13:43 Konyaspor'un stoperi Abdülkerim Bardakcı, Beşiktaşlı oluyor! Temaslar başladı
13:39 3 kez AK Parti'den aday adayı olmuştu! Eski futbolcu Tanju Çolak: Artık AK Parti ile aynı düşüncede değilim
13:25 Evinizi yabancı zenginlere kiralamak isterken iki kez düşünün: Tinder avcısı kılığındaki dolandırıcılar iş başında
13:11 2 yıl önce İYİ Parti'den istifa eden Balıkesir Milletvekili İsmail Ok, AK Parti'ye katıldı
12:59 Erdoğan'dan Pençe-Kilit Harekatı açıklaması: Yakında Kandil diye bir yer kalmayacak
12:58 Seçim vaktinde mi yapılacak? Galatasaray'ın itirazı cuma günü görüşülecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.04.2022 14:07:33. #1.13#
SON DAKİKA: Nazilli Belediyespor seri istiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement