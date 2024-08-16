Nazilli Belediyespor, tecrübeli masör Emin Kocaman ile anlaştı

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TFF 2. Lig ekiplerinden Nazilli Belediyespor, yeni sezon öncesi tecrübeli masör Emin Kocaman ile anlaştı. Kocaman, bu sezon Nazilli Belediyespor'un sağlık ekibinde yer alarak oyuncuların fiziksel durumlarını en iyi seviyede tutmak için çalışacak.

65 yaşındaki Emin Kocaman, 32 yıllık kariyerinde birçok profesyonel ve amatör takımda masörlük yaptı. Kariyerine Aydınspor'da 9 yıl hizmet vererek başlayan Kocaman, Aydınspor 1923'te 5 yıl çalıştı. Ayrıca, Muğlaspor, Çine Madranspor, Fethiyespor, Göztepe, Antalyaspor ve Marmarisspor gibi profesyonel takımlarda görev aldı. Amatör liglerde ise Yıldızspor, Ortacaspor, Sökespor ve Bilecikspor gibi takımlarda çalıştı ve futbol dünyasında kendine önemli bir yer edindi. - AYDIN