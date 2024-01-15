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Nazilli Belediyespor Teknik Direktörü Şükrü Akar, Hakem Kararlarına Tepki Gösterdi - Son Dakika
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Nazilli Belediyespor Teknik Direktörü Şükrü Akar, Hakem Kararlarına Tepki Gösterdi

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Altınordu ile 1-1 berabere kalan Nazilli Belediyespor'un teknik direktörü Şükrü Akar, hakem kararlarına tepki gösterdi. Akar, Altınordu lehine verilen penaltı kararını eleştirerek, gençlerin emeklerinin bir düdükle heba olduğunu söyledi.

Nazilli Belediyespor Teknik Direktörü Şükrü Akar, Hakem Kararlarına Tepki Gösterdi
15.01.2024 - 12:23,
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TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta dün evinde uzatmada penaltıdan bulduğu golle Altınordu ile 1-1 berabere kalan Nazilli Belediyespor'da teknik direktör Şükrü Akar, hakem kararlarına tepki gösterdi. "Sahada koşan, ter döken, çabalayan, çırpınan gençlerin emeklerine yazık" diyen Nazilli'nin teknik patronu Akar, "Altınordu lehine hakemin verdiği penaltı kararına katılmıyorum. Bu kadar ucuz penaltı kararı olmamalı. Gençlerimizin çabalarının bir düdükle heba olduğunu gördükçe çok üzülüyoruz" şeklinde konuştu. Teknik patron Akar, gençlerin mücadelesinden memnun olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Nazilli Belediyespor Teknik Direktörü Şükrü Akar, Hakem Kararlarına Tepki Gösterdi - Son Dakika
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