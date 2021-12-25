TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta deplasmanda Teco Karacabey Belediyespor'u 2-0 yenerek Play-Off potasına adını yazdıran Nazilli Belediyespor yarın ilk devrenin son maçında Şanlıurfaspor'u konuk edecek. İlçe Stadı'nda Bayram Başkan'ın yöneteceği müsabakanın başlama düdüğü saat 13.00'te çalacak. Ev sahibi Nazilli Belediyespor'da kart cezalıları Hasan Yurtseven ve Ahmet Gökbayrak mücadelede forma giyemeyecek.
Kaynak: DHA
Son Dakika › Spor › Nazilli Belediyespor'un konuğu Şanlıurfaspor - Son Dakika Spor