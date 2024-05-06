Nazilli Çelebi Spor Kulübü Başarılarıyla Gurur Verdi

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Aydın'da düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Karate İl Şampiyonası'nda başarı elde eden Nazilli Çelebi Spor Kulübü öğrencileri Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik'i ziyaret etti.

Nazilli Çelebi Spor Kulübü Kurucusu Tarkan Çelebi ile Yönetici üyesi Yunus Uğurlu eşliğinde 20 madalyalı çocuk sporcu Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik'i makamında ziyaret ederek başarılarını paylaştı. Nazilli Çelebi Spor Kulübü olarak genç sporcularını yetiştirerek başarılarına devam etmeyi hedeflediklerini belirten Kulübün Kurucusu ve aynı zamanda antrenörü Tarkan Çelebi; "Nazilli Çelebi Spor Kulübü olarak buradayız. Kulübümüz yeni kuruldu. Aydı İl şampiyonasına katıldık. 22 öğrenci ile katıldığımız şampiyonadan il birincisi olarak 20 madalya ile döndük. Sporcularımız, başarılarını sürdürmek için bundan sonra daha da çok çalışacak. Şu an burada Nazilli Çelebi Kulübü olarak yapmak istediklerimizi ve çok kısa sürede elde ettiğimiz başarımızı sizinle paylaşmak istedik" dedi.

Elde ettikleri başarıdan dolayı tüm madalyalı sporcuları tek tek kutlayan Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik ise "Amatör spor ve sporcular bizim için çok önemli. Şu an burada gözleri ışıl ışıl parlayan sizler beni çok mutlu ettiniz. Onore ettiniz. Hepiniz pırıl pırıl çocuklarsınız ve belki de sizlerden biri ileride Türkiye şampiyonu ve hatta dünya şampiyonu olacak. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum ve aynı şekilde istikrarlı ve disiplinli çalışmalarınıza devam ederek başarılarınızın devamını diliyorum" şeklinde konuştu. - AYDIN